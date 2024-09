Show diễn Anh Em Kết Đoàn của Tuấn Hưng và Duy Mạnh khép lại vào cuối tuần qua tại Tam Đảo, tạo nên “cơn bão” trên MXH với loạt các khoảnh khắc viral. Từ “cái ôm lịch sử” của 2 nam ca sĩ sau 14 năm, hàng loạt chiêu trò của “Duy Trêu” - “Tuấn Dỗi” khiến netizen ôm bụng cười,... Quan trọng nhất, đêm nhạc đã quyên góp được 3 tỷ trực tiếp đến MTTQVN để giúp đỡ đồng bào miền Bắc gặp thiên tai, chưa kể hàng trăm triệu đồng đấu giá vật phẩm tại chỗ,... Sau đêm nhạc, các trang cộng đồng “bùng nổ” với loạt những khoảnh khắc 1-0-2 của 2 nam ca sĩ, thậm chí spotlight của show còn làm lu mờ hoàn toàn tập 1 Rap Việt mùa 4 lên sóng cùng lúc.

Ai cũng biết chuyện Tuấn Hưng và Duy Mạnh “chí chóe” với nhau suốt cả thời gian dài vừa qua, liên tiếp “va chạm” đến mức tưởng khó có thể nhìn mặt nhau - đỉnh điểm là qua 2 ca khúc Quả Táo Vàng - Ăn Táo Tàu gây tranh cãi vừa rồi. Tuy nhiên khi đồng bào gặp nạn, cả miền Bắc hứng chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, 2 nam ca sĩ sẵn sàng gạt bỏ thù riêng, lấy chính danh tiếng và sự quan tâm của công chúng về mối quan hệ của mình để tổ chức đêm nhạc gây quỹ.

Dù hơi “cồng kềnh” một chút, nhưng mục đích sau cùng vẫn là tổ chức được 1 đêm nhạc thiện nguyện hướng về khó khăn chung của cả đất nước, cùng nhau hướng về đồng bào, quả thực đây vẫn là hành động rất đáng trân trọng của 2 nghệ sĩ! Và đêm nhạc đã thực sự thành công tốt đẹp, Tuấn Hưng và Duy Mạnh qua đó cũng xoá bỏ được hiểu lầm năm xưa, khán giả hoàn toàn có thể trông đợi màn tái hợp kế tiếp trong tương lai.

Khi Tuấn Hưng đã “kết đoàn” với Duy Mạnh, netizen bỗng nhớ ra 1 cặp chị em nổi tiếng cũng “dằn dỗi” bao lâu nay. Ai cũng réo gọi và đặt câu hỏi: Tuấn Hưng - Duy Mạnh có thể làm lành thì Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên cũng có thể “tái hợp”?

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là cặp chị em thân thiết của Vbiz. Cả hai có thời gian liên tục xuất hiện cùng nhau, ăn uống cười nói vui vẻ. Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà luôn dành thời gian để có mặt trong những dịp đặc biệt của đối phương.

Tuy nhiên từ năm 2015, mối quan hệ của cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt. Khán giả không thấy Hồ Ngọc Hà nhắc gì về Lệ Quyên và ngược lại. Cả hai cũng ít xuất hiện chung, không tham gia các hoạt động chung mà trước đó thì "như hình với bóng". Trên MXH, cặp đôi từng thân thiết bỗng trở nên xa lạ khiến nhiều người thắc mắc.

Đáng nói, mỗi khi xuất hiện chung một sự kiện, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà sẽ tránh né toàn tập, người này xong thảm đỏ thì mới đến người kia.

Có những buổi tiệc bắt buộc ngồi chung bàn hay chụp ảnh cùng thì cả hai cũng không tương tác.

Gần đây nhất, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên một lần nữa chạm mặt ở đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2024. Nếu không có chiến thắng “chấn động” của Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong đêm có lẽ netizen cũng chỉ nhớ đến đêm Chung kết bằng loạt tương tác “gián tiếp” dở khóc dở cười giữa Hồ Ngọc Hà với Lệ Quyên. Cả hai không hề nói chuyện gì với nhau trực tiếp nhưng vẫn có cả 7749 meme khiến netizen chỉ biết ôm bụng cười.

Trong một lần phỏng vấn cùng chúng tôi, khi được hỏi có phiền hà khi liên tục bị mang ra so sánh với "người cũ", Lệ Quyên vô cùng thẳng thắn: "Quyên chỉ sợ mình được so sánh với người xấu hoắc thôi, còn được so với người coi được thì chứng tỏ mình còn ngon mới được so như thế, làm gì có ai so sánh 2 thứ khập khiễng bao giờ, đúng không. Nếu mình bị so sánh với người ối giời ơi là không được đâu, lúc đó phải xem lại dạo này mình thế nào, cần tập tành giữ gìn nhan sắc ra sao.”

Chính vì lẽ đó, nếu thực sự có một ngày đẹp trời, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà tái hợp trong một đêm nhạc, cùng nhau song ca, cùng nhau nói về những mâu thuẫn quá khứ và ôm lấy nhau giảng hòa, chắc chắn sẽ là ngày Vbiz bùng nổ!

Tuấn Hưng và Duy Mạnh cũng phải đợi 14 năm để “kết đoàn”, vậy Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà tái hợp liệu có thể?