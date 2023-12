Sau kiếp nạn ở chung, cô gái đi thuê nhà sống 1 mình, decor theo ý thích

Lựa chọn thuê trọ sống một mình để thoải mái hơn

Tiểu My (29 tuổi, nhân viên văn phòng) hiện đang thuê căn phòng khoảng 3,5 triệu/tháng đã bao gồm điện nước ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Được biết hiện tại cô bạn đang sống 1 mình. Trước đó Tiểu My từng ở ghép, sống chung với bạn một thời gian khá lâu. Cô bạn đúc kết ra rằng sống 1 mình là “chân ái”, có thể tự do thoải mái trong không gian riêng mà không cần phải để ý đến ai. Dù chi phí đắt hơn, nhưng bù lại có được sự riêng tư nên cô bạn cho rằng đây là một cái giá hời.

Trước đó, cô bạn từng ở chung có lúc lên đến 5 người, hay phòng 2-3 người và trải nghiệm sinh hoạt tại ký túc xá. Tiểu My chia sẻ rằng bản thân đã gặp muôn kiểu kiếp nạn trong khoảng thời gian đó.

“Chẳng hạn như đồ đạc trong phòng mình đã sắp xếp ngay ngắn, bạn cùng phòng dùng xong lại để lung tung, nấu ăn thì không dọn dẹp, chén không rửa, quần áo để rất bừa bãi, làm mình phải mất công dọn lại. Bên cạnh đó, chuyện tiền bạc cũng rất phức tạp, khó để sòng phẳng. Ngoài ra, còn có những bạn rất khó tính, mình dắt bạn về chơi cũng khó chịu. Nói chung muôn hình vạn trạng. Từ khi quyết định dọn ra sống một mình, mình thấy đây là lựa chọn rất đúng đắn”.

Không gian phòng Tiểu My thuê

Đối với Tiểu My, một không gian sống đẹp đem lại sức khỏe và tâm trạng trở nên tốt hơn. Điều này giúp cô bạn giảm căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Cô bạn thích khoảng thời gian nấu ăn, thư giãn, xem phim, đọc sách, làm những việc bản thân thích,… tận hưởng mọi thứ trong căn phòng xinh xắn.



Bên cạnh đó, Tiểu My cho rằng nên chi tối đa 25% thu nhập cho thuê nhà. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày cô còn có rất nhiều khoản chi khác chẳng hạn như ăn uống, đi lại, gửi về cho gia đình và tiết kiệm riêng. Thay vì thuê 1 căn phòng có giá cao, cô bạn chọn căn bình thường sau đó cải tạo, trang trí lại cho xinh xắn và theo sở thích cá nhân. Hơn thế nữa, bởi vì công việc làm văn phòng, phần lớn thời gian ở trên công ty nên Tiểu My cũng không có nhu cầu với căn phòng quá rộng mà chỉ cần các tiện ích vừa đủ, đặc biệt là phù hợp với túi tiền.

Khu vực bếp

Lưu ý trang trí phòng tránh tốn tiền

Hiện tại, Tiểu My trang trí phòng theo phong cách cổ điển (classic) pha chút thiên nhiên - sử dụng nhiều cây xanh, dây leo giả tạo cảm giác mát mắt - ở góc bếp. Ở những khu vực khác như chỗ ngủ, sofa, phòng tắm, cô bạn trang trí tối giản hơn với gam màu trắng xám. Tại góc trang điểm, cô bạn sử dụng tông hồng để nhìn dễ thương hơn. Tiểu My sử dụng rất nhiều đèn màu vàng tạo cảm giác ấm cúng.

Theo Tiểu My, để trang trí phòng hiệu quả, đầu tiên cần xác định được phong cách decor bạn muốn hướng đến. Sau đó, hãy lên danh sách những đồ cần mua, như vậy sẽ giúp tiết kiệm chi phí cũng như tránh hạn chế mua những đồ linh tinh, rồi lại không phù hợp với phòng. Mỗi món đồ sẽ phù hợp với những phong cách decor riêng, do vậy hãy lựa chọn cẩn thận.

Một số góc khác trong nhà

Ngoài ra, cô bạn đang nuôi 2 bé mèo nên khi trang trí cũng cần cẩn thận hơn. “Với kinh nghiệm nuôi thú cưng nhiều năm, mình sẽ chọn 1 phòng rộng rãi, thoáng mát. Mình sẽ ưu tiên những căn phòng có ban công hoặc có gác lửng để bé có thể leo lên leo xuống chơi. Bên cạnh đó, mình cũng cần tìm hiểu khu vực xung quanh, hàng xóm ồn ào hay thích mèo không, để bé có thể ra ngoài hành lang chơi mà không bị ý kiến. Nếu bé nhiều lông, mình cho rằng mua máy lọc không khí là điều cần thiết để tránh ảnh hưởng sức khỏe của bản thân. Do mèo nhà mình cũng không phá phách nhiều, nên việc decor phòng nhiều đồ cũng không quá ảnh hưởng”.