Sau khi thu 11.400 tỉ, thành phố đáng sống nhất Việt Nam mở Lễ hội Tận hưởng

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Đà Nẵng đã đón khoảng 610.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024, doanh thu 2.426 tỉ đồng. Tính từ đầu năm 2025, Đà Nẵng đã phục vụ hơn 3,5 triệu lượt khách, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng khách quốc tế đạt hơn 1,7 triệu lượt, tăng 43%, trong khi khách nội địa cũng đạt gần 1,8 triệu lượt. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 11.4 ngàn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025 (Enjoy Danang Festival 2025), diễn ra từ ngày 19 đến 23/6, sẽ là sự kiện du lịch lớn của thành phố với sự kết hợp của các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giải trí và ẩm thực.

Lễ hội tận tưởng Đà Nẵng

Chủ đề "Sắc màu mùa hè" của lễ hội năm nay sẽ thu hút du khách với hơn 12 hoạt động nổi bật. Các chương trình như "Câu chuyện làng chài Đà Nẵng" tại bãi biển Mân Thái, sẽ tái hiện nhịp sống của cộng đồng ngư dân. Đêm khai mạc tại Công viên Biển Đông dự kiến có sự tham gia của hơn 20.000 người, với màn trình diễn âm nhạc và ánh sáng hoành tráng, cùng màn đồng diễn Zumba và Dance Sport sôi động của hơn 200 vũ công.

Ngoài ra, du khách có thể tham gia các hoạt động thể thao biển như lướt ván, chèo thuyền, jetski, cùng giải chạy chân trần trên biển và đồng diễn yoga. Không gian ẩm thực "Hương vị mùa hè Đà Nẵng" kéo dài suốt lễ hội, với hơn 60 gian hàng phục vụ món ăn đặc sản địa phương và quốc tế.

Một trong những điểm nhấn khác là hoạt động "Sắc màu trên không" từ 20-22/6, với hơn 100 cánh diều nghệ thuật kết hợp ánh sáng LED mô phỏng sinh vật biển và các biểu tượng văn hóa.

* Theo Cổng TTĐT Đà Nẵng.