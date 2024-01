Sau gần 3 tháng bị tạm giam, Ngọc Trinh hiện thế nào?

Vào ngày 6/1, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh) về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 bộ luật Hình sự. Ngọc Trinh đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Bị bắt tạm giam gần 3 tháng, Ngọc Trinh xuất hiện với hình ảnh tiều tuỵ thấy rõ, gương mặt xanh xao nhợt nhạt xuống sắc. Trước đó, vào ngày 19/10/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngọc Trinh về tội Gây rối trật tự công cộng, Trần Xuân Đông - người dạy Ngọc Trinh lái xe về tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Vào ngày 6/10/2023, cơ quan điều tra xác định Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe hạng A2 nhưng đã chạy xe BMW, dung tích xi lanh 999 cm3, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe.

Ngọc Trinh còn thực hiện qua video và sau đó đăng 5 video lên mạng xã hội. Việc đăng tải, phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ... Đến chiều 19/10/2023, Công an TP HCM đã bắt tạm giam Ngọc Trinh.

