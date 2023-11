Rộ clip Ngọc Trinh xuất hiện dự sự kiện nội bộ sau 1 tháng bị tạm giam?

Cách đây hơn 1 tháng, sự việc diễn viên, người mẫu Ngọc Trinh bị tạm giam 3 tháng gây xôn xao dư luận. Sau đó, các tài khoản mạng xã hội hàng chục triệu người theo dõi của Ngọc Trinh cũng rơi vào trạng thái "đóng băng", hàng loạt clip liên quan đến lái xe moto cũng được xoá sạch. Ít ngày trước, Fanpage của Ngọc Trinh được mở lại nhưng sau gần 1 ngày thì tiếp tục khóa.

Đến mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội liên tục xuất hiện clip Ngọc Trinh vui vẻ tham dự buổi tiệc sinh nhật do nội bộ công ty tổ chức. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận cho rằng Ngọc Trinh đã được trả tự do sau 1 tháng bị tạm giam. Thế nhưng, trên thực tế đây là thông tin không đúng sự thật.

Clip Ngọc Trinh dự sinh nhật cùng các nhân viên trong công ty đã được đăng tải hồi 25/9, tức là trước ngày cô bị tạm giam, đến nay bất ngờ bị "đào" lại. Trong hơn 1 tháng qua, Ngọc Trinh không xuất hiện trên mạng xã hội và cũng không có bất kì bài đăng nào mới.

Clip Ngọc Trinh dự sinh nhật trong nội bộ công ty bất ngờ xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội

Nhiều cư dân mạng đã bình luận thắc mắc về việc Ngọc Trinh xuất hiện ở thời điểm này. Tuy nhiên đây là thông tin không đúng sự thật

Clip này đã được đăng tải vào cuối tháng 9/2023 chứ không phải mới đây

Ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) đã ra quyết định khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng", "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7) về tội "gây rối trật tự công cộng" (quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự).

Tại Công an TP.Thủ Đức, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM), người mẫu Ngọc Trinh đã thừa nhận tất cả hành vi sai phạm như phản ánh trong các clip từng được cô đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, trước cơ quan chức năng, Ngọc Trinh cho biết có niềm đam mê với xe phân khối lớn nên đã thuê Trần Xuân Đông để hướng dẫn lái xe và chuẩn bị cho việc thi bằng lái xe A2. Ngọc Trinh khai trong thời gian tập luyện đã chọn những cung đường vắng người, tuy nhiên lúc cao hứng thì cô chạy một mình, hoặc cùng Đông lưu thông vào những tuyến đường có đông người. Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh cho biết: "Không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế".