Vụ Ngọc Trinh thả tay lái mô tô: Công an đề nghị truy tố, nữ người mẫu mong nhận khoan hồng

Ngày 6/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án "gây rối trật tự công cộng và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" có liên quan đến Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) và Trần Xuân Đông - người hướng dẫn Ngọc Trinh lái mô tô.

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) về tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 bộ luật Hình sự. Trần Xuân Đông bị truy tố với tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 bộ luật Hình sự và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 bộ luật Hình sự.

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngọc Trinh mong nhận được sự khoan hồng từ pháp luật

Liên quan đến vụ việc của Ngọc Trinh, chiều 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh). Tại Công an TP.Thủ Đức, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM), Ngọc Trinh đã thừa nhận tất cả hành vi sai phạm như phản ánh trong các clip từng được cô đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngoài ra, trước cơ quan chức năng, Ngọc Trinh cho biết có niềm đam mê với xe phân khối lớn nên đã thuê Trần Xuân Đông để hướng dẫn lái xe và chuẩn bị cho việc thi bằng lái xe A2. Ngọc Trinh khai trong thời gian tập luyện đã chọn những cung đường vắng người, tuy nhiên lúc cao hứng thì cô chạy một mình, hoặc cùng Đông lưu thông vào những tuyến đường có đông người.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, 1 flycam là phương tiện phục vụ hành vi của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án.