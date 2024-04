Sau công bố khẩn cấp, thêm 5 nhà dân bị sạt lở xuống sông Cầu

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Song Hà – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh xác nhận, 5 nhà dân ở phường Vạn An vừa bị sạt lở xuống sông Cầu. Người dân an toàn, không nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Hà cho biết thêm, cơ quan chức năng thành phố Bắc Ninh đã sơ tán khoảng 10 hộ dân ở khu vực ven đê sông Cầu có nguy cơ bị sạt lở ở phường Vạn An. Giải pháp lâu dài, thành phố Bắc Ninh lập dự án để di dân đến nơi ở an toàn và xây bờ kè đê sông Cầu ở khu vực sạt lở tại phường Vạn An.

Trước đó, vào tháng 3, một ngôi nhà 2 tầng của người dân ở phường Vạn An bị sạt lở xuống sông Cầu . Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm sạt lở bờ sông Cầu đoạn từ K49+750 đến K49+800 đê hữu Cầu (phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh).

Các hộ dân phường Vạn An sạt lở xuống sông Cầu.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các lực lượng chức năng áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do sạt lở và sự cố công trình gây ra. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến sạt lở để tiếp tục di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi xảy ra sự cố.

Trong đó, chú trọng xây dựng phương án di dân trước mắt để bảo đảm các gia đình phải di dời có nơi ăn, ở sinh hoạt ổn định. UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các lực lượng chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị cần thiết để có thể huy động xử lý ngay theo phương châm “4 tại chỗ” nếu sự cố phát triển thêm.