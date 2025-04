Sau clip nhào lộn gây dậy sóng, Hoa hậu Ý Nhi "văng" khỏi Top 10 dự đoán ở Miss World

Sau sự kiện send-off diễn ra hôm 23/4, Hoa hậu Ý Nhi bất ngờ trở thành cái tên chiếm sóng mạng xã hội khi trình diễn tiết mục Dance of The World với động tác nhào lộn gây tranh cãi. Màn trình diễn lấy cảm hứng từ Tây Nguyên của nàng hậu nhận về vô số phản hồi trái chiều: người khen nỗ lực, người lại ví von như... tiết mục văn nghệ trường, hình ảnh và điệu nhảy chưa phù hợp, không làm toát lên được tinh thần hoặc nét đẹp văn hóa. Dù đã cố gắng làm mới hình ảnh, nhưng hiệu ứng truyền thông của phần thi này lại vô tình đẩy Ý Nhi vào một làn sóng tranh luận chưa hồi kết.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor bất ngờ công bố bảng dự đoán kết quả cuộc thi Miss World 2025. Nếu như trước đó, Ý Nhi từng được xếp vào nhóm thí sinh tiềm năng, Top 10 hay Top 15 liên tục gọi tên Việt Nam, thì ở bảng xếp hạng lần này, nàng hậu Gen Z rớt xuống vị trí 19. Đồng thời, đại diện Thái Lan được đánh giá cao nhất, được Sash Factor dự đoán sẽ đăng quang Miss World năm nay.

Hoa hậu Ý Nhi lọt vào bảng xếp hạng Top 20 Miss World do trang Sash Factor dự đoán

Việc Miss World 2025 chưa chính thức khởi tranh nhưng Ý Nhi đã xuất hiện trong bảng xếp hạng dự đoán từ chuyên trang quốc tế là tín hiệu tích cực, cho thấy cô đang dần được truyền thông sắc đẹp thế giới ghi nhận. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng Ý Nhi cần tiếp tục nỗ lực, đặc biệt là phải tạo được dấu ấn cá nhân rõ nét hơn nếu muốn bứt phá và đạt thành tích tốt giữa dàn đối thủ quốc tế cực mạnh.

Một số fan sắc đẹp cũng nhận định bảng xếp hạng chỉ mang tính dự đoán, được cập nhật thường xuyên theo phong độ của từng thí sinh. Vì vậy, thay vì chỉ trích hay hoài nghi, khán giả Việt nên cổ vũ, tiếp thêm tinh thần để đại diện nước nhà có thể tự tin tỏa sáng tại đấu trường Miss World.

Nhiều fan sắc đẹp kêu gọi cổ vũ nàng hậu quê Bình Định cho chặng đường thi quốc tế sắp tới

Trong sự kiện ngày 23/4, Ý Nhi xuất hiện đầy năng lượng với thiết kế "Vũ điệu đại ngàn" - bộ trang phục lấy cảm hứng từ vùng đất Tây Nguyên hoang dã, bí ẩn. Từ chi tiết hoa văn cho đến chất liệu tua rua, ánh vàng đất đỏ đều gợi liên tưởng đến văn hóa cồng chiêng bản địa. Trên sân khấu, Ý Nhi tự tin thể hiện bài nhảy năng lượng, cô cũng không ngại nhào lộn để tạo điểm nhấn.

Biên đạo tiết lộ Ý Nhi đã nỗ lực rất nhiều, thậm chí chỉ mất hai ngày để làm chủ những động tác khó, trong đó có cả pha nhào lộn. Tuy nhiên, những nỗ lực đó dường như vẫn chưa đủ để làm dịu đi những ý kiến trái chiều đang lan rộng trên mạng xã hội.

Hoa hậu Ý Nhi trình diễn tiết mục nhảy dự thi Dance of the world tại Miss World 2025

Sau khi video màn trình diễn được lan truyền, cư dân mạng chia thành hai luồng phản ứng rõ rệt. Một bên dành lời khen cho tinh thần thử thách bản thân, cho rằng đây là nỗ lực đáng ghi nhận của một nàng hậu không xuất phát từ chuyên môn biểu diễn. Tuy nhiên, một bộ phận netizen lại không hài lòng với phần trình diễn. Một số bình luận cho rằng tiết mục còn thiếu điểm nhấn, động tác còn rời rạc, thậm chí "giống như đang biểu diễn văn nghệ cấp trường". Điệu nhảy này không quá phù hợp hay giúp khán giả thêm trầm trồ về Ý Nhi.

Không dừng lại ở đó, nhiều người còn đào lại các phần thi Dance of the World của những đại diện Việt Nam trước như Lương Thuỳ Linh, Đỗ Thị Hà, Mai Phương ra so sánh. Những đoạn cắt ghép trong tiết mục của Ý Nhi khiến phần thể hiện càng trở nên gây tranh cãi, nhất là khi cô vừa mới "lấy lại sóng" với hình ảnh chỉn chu tại buổi send-off.

Dù ý kiến trái chiều vẫn tiếp diễn, không thể phủ nhận rằng Ý Nhi đang nỗ lực từng bước trong hành trình Miss World. Việc trở thành tâm điểm cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn của công chúng dành cho nàng hậu sinh năm 2002 và kỳ vọng vào một đại diện sắc đẹp mang đậm tinh thần Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Phần diễn Dance of the world của Hoa hậu Ý Nhi nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ fan sắc đẹp

Đêm chung kết cuộc thi Miss World lần thứ 72 dự kiến diễn ra vào ngày 31/5 tại Ấn Độ. Hoa hậu Ý Nhi cho biết sẽ có mặt tại Ấn Độ vào ngày 7/5, tham gia nhiều phần thi như Head To Head Challenge, tài năng, thể thao…