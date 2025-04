Hoa hậu Ý Nhi chuẩn bị những gì để đem đến Miss World lần thứ 72?

Hoa hậu Ý Nhi vừa có buổi giới thiệu, chia sẻ về kế hoạch của mình trước khi lên đường tranh tài ở cuộc thi Miss World (Hoa hậu thế giới) lần thứ 72 tại Ấn Độ.

Cô sẽ có mặt tại Ấn Độ vào ngày 7/5, tham gia nhiều phần thi như Head To Head Challenge, tài năng, thể thao…

Ý Nhi còn 2 tuần trước khi đi thi quốc tế.

Bên cạnh việc trình chiếu video gửi gắm tình yêu với quê hương đất nước, niềm tự hào về lịch sử dân tộc, sự trân trọng dành cho người Việt Nam do chính mình lên ý tưởng, Hoa hậu Ý Nhi cũng trình chiếu video nhìn lại hành trình dự án nhân ái mang tên "Heart To Head - Hành trình trái tim và khối óc".

Sau nhiều tháng thực hiện, Hoa hậu Ý Nhi đi qua 12 tỉnh thành, trao tặng tổng cộng 20 tủ sách. Trung bình mỗi tủ sách có hơn 300 cuốn, gồm các thể loại truyện tranh, truyện cổ tích, bài học cuộc sống, sách lịch sử cũng như các sách về kỹ năng sống. Dự án cũng bao gồm việc sửa chữa, cải tạo một số ngôi trường đã xuống cấp.

"Trong những chuyến đi, mỗi khi nhìn thấy niềm vui của các em học sinh, tôi thấy hạnh phúc và có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi dự án. Hành trình này vẫn còn rất dài, tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người để có thể mang sách đến nhiều trường học hơn nữa", nàng hậu bày tỏ.

Tiết mục nhảy mà Ý Nhi sẽ đem tới Miss World.

Tại sự kiện, Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện trong trang phục ấn tượng của NTK Thượng Gia Kỳ. Đây cũng chính là thiết kế dành riêng cho phần Top model, một trong những phần thi quan trọng tại Miss World.

Trang phục trong phần thi nhảy của Ý Nhi mang tên "Vũ điệu đại ngàn" do hai nhà thiết kế trẻ Quách Tâm Trí và Trần Hoàng Nam thực hiện, lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên hoang dã, huyền bí.

Trang phục Dance of the world của Ý Nhi mang tên "Vũ điệu đại ngàn".

Thiết kế khắc họa hình ảnh người phụ nữ tự do và bản lĩnh, với những mảng thổ cẩm tinh tế gợi nhớ bản sắc văn hóa dân tộc. Tổng thể trang phục phá cách, thể hiện tinh thần phóng khoáng, không gò bó, như một lời khẳng định mạnh mẽ về vẻ đẹp độc đáo, dám khác biệt và tự tin thể hiện cá tính riêng.

Ngoài ra, Hoa hậu Ý Nhi cũng lần đầu biểu diễn tiết mục Dance of the world do biên đạo Khoa Nguyễn hướng dẫn.

Đồng hành cùng Hoa hậu Ý Nhi trong hành trình Miss World, nhà thiết kế Hoàng Tony tâm huyết chuẩn bị hai mẫu trang phục dạ hội Aurora of the sea và Garden of Eden để nàng hậu lựa chọn cho đêm chung kết.

Hai trang phục dạ hội của Ý Nhi tại Miss World 2025.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002 tại Bình Định, sở hữu chiều cao 1m75. Trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi từng đoạt giải Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2022. Người đẹp vào thẳng Top 20 Miss World Vietnam 2023 sau chiến thắng "Người đẹp thời trang".

Cuối năm 2023, Ý Nhi thông báo sang Australia du học. Trong thời gian ở Australia, người đẹp bắt đầu hoạt động tích cực trên mạng xã hội để giao lưu với khán giả, cập nhật một số dự án thiện nguyện. Cô thường xuyên đi về giữa Việt Nam - Australia nhằm đảm bảo lịch học và tham gia nhiều hoạt động ở quê nhà. Hiện tại, Ý Nhi tạm hoãn việc du học để tập trung cho Miss World.

Đêm chung kết cuộc thi Miss World lần thứ 72 dự kiến diễn ra vào ngày 31/5 tại Ấn Độ.