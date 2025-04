Đoạn video này có gì khiến Hoa hậu Ý Nhi thổi bùng tranh cãi khắp mạng xã hội?

Ngay sau khi hoàn tất sự kiện send-off trước thềm Miss World 2025, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Không phải vì hình ảnh trên thảm đỏ hay màn hô tên, mà là bởi tiết mục Dance of the World cô thể hiện trên sân khấu - phần thi mang tính đại diện văn hóa tại Miss World sắp tới.

Trong sự kiện ngày 23/4, Ý Nhi xuất hiện đầy năng lượng với thiết kế "Vũ điệu đại ngàn" - bộ trang phục lấy cảm hứng từ vùng đất Tây Nguyên hoang dã, bí ẩn. Từ chi tiết hoa văn cho đến chất liệu tua rua, ánh vàng đất đỏ đều gợi liên tưởng đến văn hóa cồng chiêng bản địa. Trên sân khấu, Ý Nhi tự tin thể hiện bài nhảy năng lượng, cô cũng không ngại nhào lộn để tạo điểm nhấn.

Biên đạo tiết lộ Ý Nhi đã nỗ lực rất nhiều, thậm chí chỉ mất hai ngày để làm chủ những động tác khó, trong đó có cả pha nhào lộn. Tuy nhiên, những nỗ lực đó dường như vẫn chưa đủ để làm dịu đi những ý kiến trái chiều đang lan rộng trên mạng xã hội.

Hoa hậu Ý Nhi trình diễn tiết mục nhảy dự thi Dance of the world tại Miss World 2025

Sau khi video màn trình diễn được lan truyền, cư dân mạng chia thành hai luồng phản ứng rõ rệt. Một bên dành lời khen cho tinh thần thử thách bản thân, cho rằng đây là nỗ lực đáng ghi nhận của một nàng hậu không xuất phát từ chuyên môn biểu diễn. Tuy nhiên, một bộ phận netizen lại không hài lòng với phần trình diễn. Một số bình luận cho rằng tiết mục còn thiếu điểm nhấn, động tác còn rời rạc, thậm chí "giống như đang biểu diễn văn nghệ cấp trường". Điệu nhảy này không quá phù hợp hay giúp khán giả thêm trầm trồ về Ý Nhi.

Không dừng lại ở đó, nhiều người còn đào lại các phần thi Dance of the World của những đại diện Việt Nam trước như Lương Thuỳ Linh, Đỗ Thị Hà, Mai Phương ra so sánh. Những đoạn cắt ghép trong tiết mục của Ý Nhi khiến phần thể hiện càng trở nên gây tranh cãi, nhất là khi cô vừa mới "lấy lại sóng" với hình ảnh chỉn chu tại buổi send-off.

Dù ý kiến trái chiều vẫn tiếp diễn, không thể phủ nhận rằng Ý Nhi đang nỗ lực từng bước trong hành trình Miss World. Việc trở thành tâm điểm cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn của công chúng dành cho nàng hậu sinh năm 2002 và kỳ vọng vào một đại diện sắc đẹp mang đậm tinh thần Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Phần diễn Dance of the world của Hoa hậu Ý Nhi nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ fan sắc đẹp

Tại sự kiện, Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ về kế hoạch của mình trước khi lên đường tranh tài ở cuộc thi Miss World (Hoa hậu thế giới) lần thứ 72 tại Ấn Độ. Cô sẽ có mặt tại Ấn Độ vào ngày 7/5, tham gia nhiều phần thi như Head To Head Challenge, tài năng, thể thao…

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002 tại Bình Định, sở hữu chiều cao 1m75. Trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi từng đoạt giải Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2022. Người đẹp vào thẳng Top 20 Miss World Vietnam 2023 sau chiến thắng "Người đẹp thời trang".

Cuối năm 2023, Ý Nhi thông báo sang Úc du học. Trong thời gian ở Úc, người đẹp bắt đầu hoạt động tích cực trên mạng xã hội để giao lưu với khán giả, cập nhật một số dự án thiện nguyện. Cô thường xuyên đi về giữa Việt Nam - Úc nhằm đảm bảo lịch học và tham gia nhiều hoạt động ở quê nhà. Hiện tại, Ý Nhi tạm hoãn việc du học để tập trung cho Miss World.

Đêm chung kết cuộc thi Miss World lần thứ 72 dự kiến diễn ra vào ngày 31/5 tại Ấn Độ.