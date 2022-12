Sau chung kết World Cup 2022, áo đấu Messi cháy hàng toàn cầu, nhãn hàng cũng trở tay không kịp trước lượng mua tăng đột biến

Đêm 18/12 vừa qua, mọi sự chú ý trên thế giới đổ dồn vào trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp. Nhân vật chiếm trọn spotlight không ai khác ngoài Messi với những phần trình diễn ấn tượng thiết lập thành tích chưa từng có trong lịch sử. Sức ảnh hưởng của Messi không dừng lại ở sân cỏ hay mạng xã hội, nó đã được minh chứng bằng con số kỷ lục trong thời trang.

Từ trước khi chung kết diễn ra, adidas đã đưa ra thông báo cháy hàng toàn cầu đối với chiếc áo đấu in số 10 mang tên Messi. Chiếc áo đấu đến từ adidas đã sold out mọi kích cỡ, từ size nữ cho đến size nam...

Nhu cầu mua sắm của dân tình vượt ngoài sức tưởng tượng khiến hãng không kịp sản xuất thêm trong thời gian ngắn. adidas chia sẻ: "Chúng tôi không thể tăng sản lượng sản xuất chỉ trong 1 đêm để bổ sung ngay áo đấu được. Chúng tôi biết rằng nó rất được yêu thích, nhưng không nghĩ đến mức cháy hàng mọi nơi như vậy".

Thời gian làm ra 1 chiếc áo đấu Messi không nhanh như nhiều người tưởng. Hình thêu chữ "MESSI" đặt ở mặt sau nhìn thì không phức tạp nhưng thực tế cần đến 50.000 đến 60.000 mũi khâu. Thiếu một mũi khâu, áo sẽ bị lộ sai sót. Vì vậy, thương hiệu yêu cầu công nhân kiểm tra chất lượng áo kĩ đến từng đường kim mũi chỉ.

World Cup 2022, đội tuyển Argentina và sức ảnh hưởng của Messi đã khiến chiếc áo ấy vọt lên top đầu những sản phẩm adidas được tìm kiếm. Trang Marca nhận định chưa từng có 1 đội bóng hay cầu thủ nào có hiệu ứng thúc đẩy doanh số bán hàng của adidas lớn như Argentina và Messi.

Không chỉ có áo đấu, Messi còn cho thấy sức ảnh hưởng trong thời trang qua cả loạt trang phục khác nhau. Câu nói "What are you looking at, you fool?" (Tạm dịch: Nhìn gì vậy, đồ ngốc) mà anh nói với Wout Weghorst sau trận tứ kết Argentina và Hà Lan đã trở thành quote in phổ biến trên áo phông, áo nỉ, cốc, ba lô lẫn thảm chùi chân.

Giữa năm 2021, áo đấu của Messi tại Paris Saint Germain (PSG) đã bán hết sạch chỉ sau 30 phút tung ra trên cửa hàng trực tuyến. Tại cửa hàng bên ngoài của PSG, người hâm mộ cũng xếp hàng hàng giờ đồng hồ.

Sau mỗi mùa giải lớn, các cầu thủ/ đội bóng nói chung và Messi nói riêng đều trở thành cái tên gây sốt trên mạng xã hội. World Cup 2022 một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng ''khủng'' của bóng đá đối với thời trang. Nhu cầu thể hiện tình yêu với thần tượng qua trang phục thi đấu của dân tình thúc đẩy doanh số bán hàng tăng chóng mặt.