Sau cái chết của Kim Sae Ron, 2 cô em gái diễn viên đang ở đâu?

Trong gia đình Kim Sae Ron, cô không phải là diễn viên duy nhất. 2 em gái Kim Ah Ron và Kim Ye Ron (nghệ danh Go Seung Ah) cũng tham gia đóng phim từ rất sớm. Giữa bi kịch Kim Sae Ron qua đời và ồn ào với Kim Soo Hyun, tình hình hiện nay của 2 em gái cố diễn viên cũng rất được công chúng quan tâm.

Kim Ah Ron

Em gái kế của Kim Sae Ron sinh ngày 6/1/2002, năm nay 23 tuổi. Kim Ah Ron bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2011, xuất hiện trong các bộ phim Perfect Number và Barbie năm 2012. Trong Barbie, Kim Sae Ron và Kim Ah Ron đóng vai 2 chị em. Họ đã cùng tham gia các sự kiện, phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim.

Kim Sae Ron và Kim Ah Ron cùng quảng bá phim Barbie

Tài năng của Kim Ah Ron không chỉ dừng lại ở diễn xuất, cô còn ra mắt trong lĩnh vực âm nhạc vào năm 2013. Em gái Kim Sae Ron đã thể hiện giọng hát qua các tác phẩm Phù Thủy Xứ Oz (vai Dorothy Gale) và The Sound of Music (vai Gretl von Trapp). Năm 16 tuổi, Kim Ah Ron từng trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh đẹp hao hao "tình đầu quốc dân" Suzy. Những năm gần đây, Kim Ah Ron tập trung theo học về biểu diễn nghệ thuật ở Seoul, Hàn Quốc.

Kim Ah Ron có vẻ ngoài xinh đẹp

Kim Ye Ron

Kim Ye Ron sinh ngày 30/6/2004, năm nay cô 21 tuổi. Em út của Kim Ye Ron còn có nghệ danh khác là Go Seung Ah. Năm 2011, Kim Ye Ron bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong bộ phim điện ảnh kinh dị The Cat, đóng cùng nữ diễn viên Park Min Young.

Kim Ye Ron đóng cùng Park Min Young trong phim kinh dị The Cat

Năm 2012, Kim Ye Ron ra mắt trong lĩnh vực nhạc kịch. Cô vào vai Turandot thuở nhỏ trong vở Turandor và Pocahontas thuở nhỏ trong vở Pocahontas. Cô cũng vào Mộc Lan nhí trong vở nhạc kịch cùng tên, công diễn năm 2013. Năm 2019, Kim Ye Ron ký hợp đồng với công ty quản lý Fly Up và có vai diễn truyền hình đầu tiên trong phim When You Love Yourself Phần 2.

Kim Ye Ron hiện nay

2 em gái của Kim Sae Ron hiện ra sao?

Cả Kim Ah Ron và Kim Ye Ron đều không có hoạt động diễn xuất nào gần đây. Bài đăng gần nhất trên Instagram của Kim Ye Ron là từ tháng 2/2023, để ăn mừng lễ tốt nghiệp. Trong khi đó, tài khoản của Kim Ah Ron đang ở chế độ riêng tư.

Vào tháng 3, luật sư của gia đình tiết lộ cha mẹ đang rất lo lắng cho 2 con gái còn lại sau khi Kim Sae Ron qua đời. Cú sốc mất đi chị gái ảnh hưởng lớn đến tâm lý của Kim Ah Ron và Kim Ye Ron. 1 trong 2 người em gái của Kim Sae Ron đã quyết định từ bỏ ước mơ diễn xuất. "Điều gia đình lo lắng nhất hiện tại chính là 2 người em của Sae Ron. Cả hai đều có ý định theo đuổi con đường diễn xuất, nhưng 1 người đã quyết định từ bỏ sau khi chứng kiến sự ra đi đầy đau xót của chị gái mình. Người em còn lại cũng đang trong trạng thái bối rối, không biết phải làm sao", luật sư đại diện cho biết.

Thông tin về trạng thái tâm lý bất ổn của 2 em gái Kim Sae Ron đang được chia sẻ khắp các nền tảng MXH, gây ra sự lo lắng. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho biết họ bất ngờ, ngỡ ngàng và cũng cảm thấy rất tiếc nuối khi em gái của cố diễn viên từ bỏ ước mơ làm nghệ thuật của mình.

Sự ra đi của chị gái làm ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng đến Kim Ah Ron và Kim Ye Ron

Nguồn: Koreaboo