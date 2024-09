Sau bão Yagi: Ngành Giáo dục thiệt hại nặng nề, 52 học sinh tử vong

Theo báo cáo từ các địa phương, có giáo viên, học sinh bị tử vong và mất tích ; nhiều công trình trường học bị sập, đổ, tốc mái; thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Đến nay, có 52 học sinh tử vong , 3 học sinh mất tích, 8 học sinh bị thương; 3 giáo viên tử vong và 1 giáo viên mất tích.

Trong đó, thiệt hại về người nặng nề nhất là hai tỉnh Lào Cai (35 em) và Cao Bằng (6 em).

Bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, địa phương có 35 em học sinh thiệt mạng và mất tích, 15 em học sinh bị thương do bão lũ.

Toàn tỉnh có tới 600 hộ gia đình là nhân viên, giáo viên toàn ngành giáo dục Lào Cai bị sập nhà, nhà ngập nước, sạt lở đất… do ảnh hưởng do bão số 3 cần được hỗ trợ.

Nhiều học sinh, trẻ em vẫn còn bị thương, điều trị tại các bệnh viện.

Riêng huyện Bảo Yên có 410 gia đình, có 3 giáo viên thuộc Phòng GDĐT thị xã Sa Pa bị thương tích phải nhập viện.

Khối THPT của tỉnh Lào Cai có 12/39 đơn vị trường bị ảnh hưởng của bão như sạt lở ta luy, ngập úng...

Đơn vị trường bị ảnh hưởng nặng là trường THCS&THPT Bát Xát sạt lở 80m taluy, làm sập 16 phòng ở học sinh bán trú, bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh và đe dọa tiếp tục sạt lở vào khu nhà ký túc 4 tầng, nhà đa năng, nhà lớp học cần được các đơn vị chứng năng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trước khi cho học sinh đi học trở lại.

Tại huyện Bảo Yên, ông Bùi Minh Tuân, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên cho biết, hiện nay, các lực lượng chức năng của tỉnh và lực lượng sinh viên tình nguyện đang tích cực cùng các trường học dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão số 3 để sớm ổn định việc học tập.

Tuy nhiên, do nhiều học sinh, giáo viên chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão, trường học tan hoang, giao thông chia cắt giữa các khu vực nên dự kiến chỉ có 30 trường học trên địa bàn cho học sinh đi học trở lại từ hôm nay. 43 trường học còn lại dự kiến sẽ tổ chức học tập cho học sinh từ ngày 23/9 vì công tác khắc phục hậu quả bão lũ còn gian nan.

Chưa an toàn, chưa đi học

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi dẫn đầu cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đến Lào Cai thăm hỏi, động viên thầy cô giáo, học sinh các nhà trường chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3.

Thứ trưởng đã tới thăm, động viên Trường THCS số 1 Phố Ràng, huyện Bảo Yên, Trường THPT số 1 huyện Bảo Yên và tới thăm hỏi các em học sinh Làng Nủ, xã Phúc Khánh bị thương do lũ đang điều trị tại Bệnh viện huyện Bảo Yên.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi chia sẻ mất mát với cô giáo Trường Mầm non Phúc Khánh, nơi có 10 trẻ mầm non ở Làng Nủ thiệt mạng sau trận lũ quét.

Chia sẻ và động viên thầy cô, học sinh ở địa phương nỗ lực, khắc phục hậu quả bão lũ để quay trở lại trường học.

Đối với Sở GD&ĐT, bà Chi yêu cầu phải quan tâm đầu tiên tới việc ổn định tinh thần, tư tưởng, động viên tinh thần học sinh, giáo viên, phụ huynh.

Phối hợp với chính quyền địa phương để huy động lực lượng chức năng, các lực lượng tình nguyện dọn dẹp trường lớp sau lũ, nước rút đến đâu làm ngay tới đó, tránh để lâu việc dọn dẹp càng khó khăn hơn.

Với việc chuẩn bị tái thiết dạy và học, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Điều quan trọng trước hết là an toàn. Cố gắng hết mức để sớm trở lại dạy và học nhưng không cố khi giáo viên, học sinh không đảm bảo đủ điều kiện an toàn. Những nơi chưa an toàn chưa cho học sinh đi học”.

Tại hội nghị khắc phục hậu quả bão Yagi do Thủ tướng chủ trì ngày 15/9, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nhận định thiệt hại của ngành Giáo dục là rất lớn. Đơn cử, 17 trường học không thể khôi phục ở tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ để trước mắt dựng trường tạm, sau đó có nguồn kinh phí xây dựng lại. Ngoài ra, 99 trường học chưa thể hoạt động vào ngày 16/9.