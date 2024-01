Sau 9 năm, "Á hậu bị gia tộc Samsung ruồng bỏ" mới trực tiếp lên tiếng làm rõ nghi vấn hẹn hò Jo In Sung

Sau khi ly hôn cháu trai gia tộc Samsung vào năm 2003, Á hậu Go Hyun Jung không công khai hẹn hò ai và chỉ vướng tin đồn tình cảm với Jo In Sung vào năm 2015. Cụ thể, paparazzi đã chụp được cảnh 2 ngôi sao cùng xuất hiện tại sân bay Nhật Bản, làm dấy lên nghi vấn họ đi du lịch cùng nhau. Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó, công ty quản lý của Jo In Sung và Go Hyun Jung đều phủ nhận tin hẹn hò.

Đến nay, Go Hyun Jung mới trực tiếp lên tiếng làm rõ tin đồn này. Trong 1 video mới trên YouTube, nữ diễn viên Mask Girl cho biết: "Tôi tái ngộ Jo In Sung trong 1 dự án phim ảnh. Sau đó tin đồn đã nổ ra. Có 1 bức ảnh chụp chúng tôi đi với nhau ở sân bay. Sự thật là Song Joong Ki, Lee Min Ho cũng đi cùng nhưng chỉ có chúng tôi bị chụp ảnh". Như vậy có thể thấy rằng tin đồn Jo In Sung - Go Hyun Jung hẹn hò và đi du lịch riêng với nhau chỉ là "tin vịt".

Sau 9 năm, Go Hyun Jung mới trực tiếp lên tiếng làm rõ...

... tin đồn hẹn hò với Jo In Sung

Chuyến đi ngày hôm ấy còn có cả Song Joong Ki và Lee Min Ho

"Á hậu bị gia tộc Samsung ruồng bỏ" còn kể thêm về tình bạn với Jo In Sung: "Tôi gặp In Sung khi cậu ấy mới 25 tuổi. Cậu ấy rất nam tính và là 1 người bạn tốt". Go Hyun Jung và Jo In Sung lần đầu đóng chung phim Spring Day vào năm 2005. Đến năm 2016, đôi bạn thân tái ngộ trong phim Dear My Friends.

Go Hyun Jung và Jo In Sung lần đầu làm tình nhân màn ảnh vào năm 2005

Đến năm 2016, bộ đôi tái ngộ trong phim Dear My Friends

Cũng trong video này, Go Hyun Jung còn chia sẻ về tình trạng sức khỏe và cuộc hôn nhân cũ với Jung Yong Jin - cháu trai gia tộc Samsung. Nữ diễn viên hé lộ cô phải chịu đựng cơn đau kéo dài, dù có đi khám cũng không phát hiện ra bệnh. 1 ngày nọ, Go Hyun Jung ngã gục trên phố và được đưa đi cấp cứu. Lần này, bệnh viên Asan đã chẩn đoán ra bệnh và Go Hyun Jung phải nằm viện điều trị. Sau khi bình phục, suy nghĩ của ngôi sao Mask Girl đã thay đổi. Trước đây cô khép mình, không giao lưu với mọi người nhưng giờ đây Go Hyun Jung đã cởi mở hơn. Nếu bạn bè, đồng nghiệp mời Go Hyun Jung đi chơi, cô sẽ nhiệt tình đi cùng họ.

Khi nói về cuộc hôn nhân cũ, Go Hyun Jung cho biết: "Tôi không hối tiếc vì đã kết hôn. Theo 1 cách nào đó, tôi rất biết ơn mọi người vì đã quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Các tay săn ảnh theo dõi tôi khắp nơi, tôi không muốn bị chụp ảnh nhiều như thế, nhưng đó là tình huống không thể tránh khỏi".

Go Hyun Jung không hối tiếc về cuộc hôn nhân với Jung Yong Jin

