Sau 20 năm tạo nên cơn sốt trên màn ảnh, mỹ nhân “Giày thủy tinh” sống ra sao ở tuổi U50?

Tròn 20 năm về trước, bộ phim Giày thủy tinh đã tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ. Phim kể về Sun Woo - một cô gái tự lập, luôn lạc quan, yêu đời nhưng lại có số phận đầy éo le.

Sun Woo bị thất lạc gia đình từ nhỏ. Đến khi cô nhận ra chị gái thì lại là lúc phải đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết vì mắc bệnh ung thư máu.

Sau này, Sun Woo may mắn chữa khỏi bệnh. Những tưởng từ đây, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang tươi sáng hơn. Nào ngờ, ngày Sun Woo bước vào lễ đường cũng là lúc người cô yêu (So Ji Sub đóng) mãi mãi ra đi.

Kim Hyun Joo từng khiến bao người thổn thức khi đảm nhận vai cô gái có số phận éo le Sun Woo trong phim Giày thủy tinh.

Thời điểm ấy, câu chuyện tình thân, tình yêu đầy nhân văn, nhưng cũng nhiều bi thương của Giày thủy tinh đã lay động trái tim của hàng triệu khán giả. Họ cùng khóc, cùng cười, cùng thổn thức với những thăng trầm trong cuộc đời của cô gái đáng thương Sun Woo.

Đảm nhận vai diễn Sun Woo là nữ diễn viên Kim Hyun Joo . Với gương mặt sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên, mộc mạc, Kim Hyun Joo đã đưa nhân vật đi vào lòng khán giả và để lại dấu ấn khó phai.

Sau 20 kể từ ngày phim lên sóng, Kim Hyun Joo hiện vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Cô là một trong những mỹ nhân quyền lực của làng giải trí xứ kim chi.

Mỹ nhân khiến triệu khán giả rơi lệ

Kim Hyun Joo sinh năm 1977 tại một vùng quê nghèo ở tỉnh Gyonggi, Hàn Quốc. Thuở nhỏ, vì điều kiện kinh tế của gia đình không tốt, cô sớm phải đi làm thêm phụ giúp cha mẹ. Khi ấy, mong ước lớn nhất của Kim Hyun Joo là kiếm được thật nhiều tiền để vượt qua cái nghèo.

Năm lên cấp 3, nhờ ngoại hình xinh xắn, nụ cười tươi bừng sáng, Kim Hyun Joo được mời làm người mẫu cho các cửa hàng thời trang và tạp chí tuổi teen. Đây là bước đệm giúp cô bước chân vào làng giải trí vào năm 1994 với vai trò diễn viên và người mẫu.

Nhan sắc xinh tươi rạng ngời của Kim Hyun Joo thời trẻ.

Năm 1996, Kim Hyun Joo thu hút sự chú ý khi góp mặt trong MV ca nhạc nam ca sĩ Kim Hyun Chul. 1 năm sau, mỹ nhân sinh năm 1977 có vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình The Reason I Live.

Từ đây, con đường diễn xuất của Kim Hyun Joo như được trải hoa hồng. Dù mới chỉ "chân ướt chân ráo" bước vào nghề, nhưng cô đã được ưu ái giao vai chính trong tác phẩm điện ảnh If It Snows on Christmas.

Liên tiếp sau đó, nữ diễn viên tham gia hàng loạt phim ăn khách như Springtime, Into the Sunlight, Sangdo - Merchant of Joseon. Những vai diễn thành côngđã đưa cô vươn lên thành ngôi sao trẻ được săn đón bậc nhất thời bấy giờ.

Đặc biệt, vai diễn Sun Woo trong Giày thủy tinh được đánh giá là đỉnh cao trong sự nghiệp của Kim Hyun Joo. Nhờ màn hóa thân xuất sắc, người đẹp họ Kim khẳng định được tài năng và sức hút mạnh mẽ của mình trên màn ảnh.

Hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1977 đã là "chị đại quyền lực" của làng giải trí Hàn Quốc.

Sau Giày thủy tinh, Kim Hyun Joo bước lên hàng ngũ sao hạng A. Cô tiếp tục gây tiếng vang với loạt phim nổi tiếng như Lấy chồng triệu phú, Vườn sao băng, Ước mơ lấp lánh, Cuộc chiến nội cung, Gia đình kỳ quặc...

Vì không muốn rập khuôn với một thể loại vai nhất định, nữ diễn viên luôn thử thách bản thân bằng nhiều kiểu nhân vật đa dạng. Nhờ đó, diễn xuất của cô ngày càng có chiều sâu, sự từng trải và nhạy bén. Đến nay, Kim Hyun Joo được coi là "chị đại" của làng điện ảnh Hàn Quốc.

Cuộc sống ra sao ở tuổi U50?

Là mỹ nhân nổi tiếng nhưng Kim Hyun Joo lại có đời sống riêng kín đáo. Cô hiếm khi chia sẻ về đời tư, cũng ít vướng tin đồn tình cảm hay công khai hẹn hò.

Mối tình duy nhất của nữ diễn viên được người hâm mộ biết đến là với tài tử So Ji Sub - người kết đôi với cô trong phim Giày thủy tinh. Hai ngôi sao từng có mối quan hệ lãng mạn khi còn là tân binh trong showbiz. Nhưng rồi họ sớm chia tay vì vấp phải sự phản đối của gia đình.

Sau này, dù đã đường ai nấy đi, So Ji Sub và Kim Hyun Joo vẫn cùng nhau tham gia bộ phim Giày thủy tinh. Vì họ quá ăn ý và đẹp đôi nên khán giả từng kỳ vọng cả hai sẽ tái hợp. Nhưng Kim Hyun Joo khẳng định cô và tình cũ chỉ là bạn tốt.

Kim Hyun Joo và So Ji Sub từng là một cặp, nhưng họ sớm chia tay vì gia đình phản đối.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 45, Kim Hyun Joo vẫn rất xinh đẹp, thậm chí còn ngày càng quyến rũ. Cô được mệnh danh là mỹ nhân không tuổi của showbiz Hàn. Nhưng điều khiến nhiều người tiếc nuối là cô vẫn lẻ bóng một mình.

Sau So Ji Sub, Kim Hyun Joo chưa yêu thêm ai. Khi được người hâm mộ thúc giục kết hôn, nữ diễn viên chia sẻ: "Hôn nhân là điều cấm kỵ trong gia đình tôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng ước có ai đó ở bên. Nhưng tôi cũng sợ bản thân sẽ cảm thấy bí bách nếu thật sự có thêm một người xuất hiện trong đời mình".

Kim Hyun Joo thừa nhận cô là người “nghiện” công việc. Ở tuổi U50, cô vẫn miệt mài đóng phim và không ngừng tìm kiếm những vai diễn mới lạ để thử thách bản thân. Ngoài hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân Giày thủy tinh còn mở công ty giải trí, kinh doanh nhà hàng khách sạn và cho thuê nhà ở. Vì thế, cô luôn luôn bận rộn.

Nhờ chăm chỉ làm việc, Kim Hyun Joo hiện sở hữu khối tài sản lớn và có cuộc sống giàu có.

Theo Naver, nhờ chăm chỉ làm việc, Kim Hyun Joo sở hữu khối tài sản lớn và kiếm được hơn 5 tỷ won (100 tỷ đồng) mỗi năm). Nữ diễn viên luôn nằm trong top ngôi sao giàu có và quyền lực nhất Hàn Quốc.

Cô đang sinh sống trong một căn biệt thự nhà vườn ở Cheong dam-dong, có giá khoảng 400 tỷ đồng. Tại đây, người đẹp làm hàng xóm với minh tinh Song Hye Kyo, Choi Ji Woo, Goo Huyn Jung và thành viên nhóm BigBang (T.O.P)…

Hình ảnh đời thường của mỹ nhân "Giày thủy tinh".

Thường ngày, nếu không có lịch trình đóng phim, Kim Hyun Joo dành thời gian để tập luyện và tận hưởng những thú vui riêng. Cô bảo bản thân khi ở nhà còn bận hơn cả những ngày không làm việc trên phim trường.

"Tôi bận rộn hơn khi không tham gia diễn xuất. Trong thời gian đó, tôi tập thể dục 3 lần một tuần và theo học những gì mình muốn. Tôi đã học cắm hoa, chơi violin, piano, trống... Tôi cũng thích đi du lịch một mình. Tôi dành khoảng 20 ngày cho mỗi chuyến đi", nữ diễn viên chia sẻ.

Kim Hyun Joo có sở thích đi du lịch một mình và thường dành khoảng 20 ngày cho mỗi chuyến đi.

Ngoài ra, Kim Hyun Joo còn dành thời gian cho các hoạt động xã hội. Cô tích cực tham gia các chương trình tuyên truyền về trách nhiệm xã hội, ủng hộ các chiến dịch bảo vệ môi trường. Cô cũng là người phát ngôn cho một tổ chức phi lợi nhuận, tình nguyện và nhân đạo quốc tế.

Arnh: NVCC