ĐỘC QUYỀN phỏng vấn luật sư Woo: Tôi muốn dùng diễn xuất giúp khán giả chữa lành tâm hồn

Park Eun Bin bắt đầu diễn xuất từ khi lên 5 tuổi và tới nay đã có 25 năm hoạt động nghệ thuật. Cô thuộc nhóm không nhiều các nghệ sĩ nhí tại Hàn Quốc vẫn duy trì được danh tiếng khi bước vào tuổi trưởng thành. Những năm qua, nữ diễn viên ghi dấu ấn với các vai nữ chính trong nhiều dự án như Do You Like Brahms? (2020) hay The King’s Affection (2021).

Năm 2022, Park Eun Bin gây bất ngờ khi thử sức với vai nữ luật sư mắc chứng tự kỷ, có tình yêu vô bờ bến với cá voi trong bộ phim Extraordinary Attorney Woo (Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo). Màn hoá thân của cô được đông đảo khán giả trong và ngoài Hàn Quốc đón nhận. Hành trình hoá thân thành nhân vật nữ luật sư với hoàn cảnh đặc biệt đã được Park Eun Bin chia sẻ trong bài phỏng vấn mới thực hiện với chúng tôi.

Woo Young Woo mang điều kỳ diệu đến cho mọi người

Bộ phim về nữ luật sư mắc chứng bệnh tự kỷ Woo Young Woo đang được đón nhận rộng rãi cả ở trong và ngoài Hàn Quốc. Người xem khen ngợi diễn xuất của bạn cũng như bày tỏ sự cảm mến với Young Woo. Trước khi phim ra mắt, bạn có từng nghĩ tác phẩm sẽ thành công tới như vậy không?

Ngay từ khi bộ phim còn nằm trên bàn dựng, ê-kíp sản xuất cũng như bản thân mỗi diễn viên chúng tôi đều tự tin vào chất lượng tác phẩm cũng như có niềm tin rằng nó sẽ chạm tới trái tim khán giả. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, không ai thấy trước được tương lai tác phẩm truyền hình này sẽ vượt khỏi biên giới Hàn Quốc và được đón nhận bởi bạn bè quốc tế. Nhưng bộ phim đã làm được.

Thành công bất ngờ của Extraordinary Attorney Woo mang đến cho bạn cảm xúc gì?

Tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành tới đông đảo khán giả thuộc mọi lứa tuổi và giới tính, trong và ngoài Hàn Quốc, đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ bộ phim về nữ luật sư mắc chứng bệnh tự kỷ Woo Young Woo. Bộ phim có được thành công ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp của một tập thể hùng hậu chứ không phải chỉ riêng mình tôi. Cá nhân tôi nghĩ Woo Young Woo đã mang điều kỳ diệu đến cho mọi người.

Trên phim, cách Young Woo tương tác với những người xung quanh rất đặc biệt. Cô ấy nói rất nhanh, với chất giọng ở cao độ lớn hơn bình thường. Young Woo cũng thường có những động tác tay hay hình thể khác thường. Bạn đã nhập vai như thế nào?

Vai Young Woo có những khác biệt khá đặc thù so với đa số nhân vật tôi từng thủ vai trước đây. Để hoá thân thành cô ấy, tôi không chỉ học lời thoại mà còn cần phải tập luyện về cách đi đứng, hành động và biểu cảm nữa. Thế nên lúc mới đầu, tôi cần thời gian đáng kể để thích nghi. Mỗi khi học lời thoại, tôi đều cần phải kết hợp nó với cử động của mắt và đầu. Điều này thực sự không dễ dàng. Khả năng duy trì sự tập trung trong thời gian dài cũng rất quan trọng.

Việc Young Woo luôn tránh giao tiếp bằng mắt với người xung quanh có gây cho bạn khó khăn khi tương tác với các diễn viên khác trong quá trình làm việc không?



Trong quá trình quay phim, vì yêu cầu vai diễn, tôi không thể quan sát được phản ứng của bạn diễn mỗi khi đối thoại. Việc giao tiếp trong khi chủ động né tránh tương tác với đối phương này hoàn toàn trái ngược với cách tôi hay các bạn nói chuyện hay trao đổi với nhau hàng ngày. Đây cũng là một khó khăn nữa khi nhập vai Young Woo.

Tôi nghĩ các bạn diễn của mình cũng thấy cách giao tiếp này lạ lùng và gây ra nhiều bất tiện trong lúc làm việc lắm. Nhưng rồi theo thời gian, chúng tôi cũng làm quen được với nó. Sau cùng, tôi đã có thể hoàn toàn hoà mình vào nhân vật và muốn mang đến cho khán giả một Young Woo vừa sống động vừa chân thực.

Muốn dùng diễn xuất giúp khán giả chữa lành tâm hồn

Đoàn luật sư Hanbada cũng rất được yêu thích. Khán giả bị cuốn hút bởi dàn nhân vật mỗi người một tính, thường xuyên chành choẹ nhưng luôn có sự cảm thông dành cho nhau cũng như tinh thần trách nhiệm với công việc. Bạn có thể chia sẻ với khán giả những trải nghiệm khi nhóm quay phim cùng nhau?

Hanbada Team được hợp thành từ những những người với tính cách đa dạng nhưng đều có một điểm chung là sự tử tế. Ngoài đời, chúng tôi cũng mỗi người một nết giống như trên phim vậy đó. Vì tính cách khác biệt, nên chúng tôi đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị.

Tất nhiên là khi làm phim cũng không tránh khỏi những lúc gian nan, thử thách. Nhưng nhờ việc đã quen thân với nhau, dù cảnh quay có khó khăn và vất vả đến đâu, chúng tôi vẫn có thể hoàn thành với tinh thần thoải mái. Sự thân thiết của chúng tôi ngoài đời thực đã được phản chiếu vào trong tác phẩm, chính vì thế khán giả xem phim đã thấy được sự khăng khít giữa các nhân vật. Rất cảm ơn mọi người đã dành tình cảm yêu quý và những lời ngợi khen cho Hanbada Team.

Bạn có một niềm đam mê cháy bỏng dành cho diễn xuất. Bạn muốn khán giả nhớ về hình ảnh nữ diễn viên Park Eun Bin như thế nào?

Trong vai trò một diễn viên, tôi nghĩ khán giả đã dành thời gian quý báu trong đời để theo dõi một tác phẩm nào đó có mình góp mặt, thì sẽ thật tốt biết bao nếu bộ phim ấy cũng giúp họ giải toả một gánh nặng nào đó trong đời. Tôi muốn các bộ phim hoặc vai diễn của mình giúp khán giả chữa lành tâm hồn.

Động lực giúp bạn tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất là gì?

Tôi cũng ao ước mình sẽ có được một tác phẩm nghệ thuật để đời. Đó giống như tuyên ngôn của tôi dành cho hậu thế vậy. Nhưng hơn hết, tôi luôn cảm ơn sự ủng hộ của khán giả. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trau dồi bản thân trong các dự án nghệ thuật tiếp theo.

Cảm ơn bạn vì những chia sẻ thú vị!

