Sau 150 năm cơ thể con người đã tiến hóa như thế nào? Câu trả lời khiến ai nấy đều phải kinh ngạc

Đối với chúng ta, khái niệm "tiến hóa" đã không còn quá xa lạ. Theo đó, nhiều người lầm tưởng rằng sự tiến hóa của loài người thực chất đã diễn ra hàng ngàn năm trước và quá trình này được coi là một phần của lịch sử.

Tuy nhiên, thực tế là để phù hợp với xã hội cũng như môi trường xung quanh, con người chúng ta vẫn đang tiếp tục tiến hóa, dẫn đến nhiều sự thay đổi trong cơ thể con người ngày nay. Dù những tiến hóa này không bộc lộ quá rõ ràng nhưng các nhà khoa học đã đưa ra 7 dấu hiệu thay đổi của cơ thể con người trong suốt 150 năm qua.

1. Tăng chiều cao

Đây có lẽ là dấu hiệu được nhiều người nhận thấy nhất về sự phát triển của con người. Theo đó, các nghiên cứu cho thấy chiều cao của con người đã tăng lên đáng kể trong vòng 200 năm qua. Nghiên cứu từ tạp chí khoa học eLife cho thấy cả nam và nữ ở nhiều quốc gia trên thế giới đều tăng chiều cao, đặc biệt là phụ nữ Hàn Quốc và nam giới Iran, chiều cao trung bình của những người này đã tăng lên lần lượt là 20,2 cm và 16,5 cm.

2. Nhiệt độ cơ thể

Trong khi nhiệt độ của hành tinh đang tăng lên thì nhiệt độ cơ thể con người lại đang có dấu hiệu giảm xuống. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford đã xác nhận rằng nhiệt độ cơ thể của nam giới ở thế kỷ 21 đã giảm nhiệt xuống 1,06ºF còn phụ nữ bị giảm xuống 0,58ºF.so với dữ liệu từ thế kỷ 19.

3. Dậy thì sớm

So với thập kỷ trước, các bé trai và bé gái đang có tốc độ dậy thì sớm hơn khá nhiều. Điều này là do được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Theo nghiên cứu từ Đại học California, 15% bé gái bắt đầu dậy thì từ năm 7 tuổi, độ tuổi được ước tính là sớm hơn một đến hai năm so với những dữ liệu được ghi lại vào đầu thế kỷ 20.

4. Trường thọ

Tuổi thọ của cơ thể con người đã tăng lên do những tiến bộ về vấn đề vệ sinh, dinh dưỡng và các yếu tố ngoại cảnh khác. Một báo cáo do Viện Santalucía ở Tây Ban Nha công bố dự đoán rằng tuổi thọ sẽ tiếp tục tăng cho đến khi đạt 120 tuổi vào cuối thế kỷ 21. Nếu so sánh dữ liệu từ đầu thế kỷ 20 khi chỉ khoảng 26,2% dân số sống đến 65 tuổi, thì đây quả thực là bước tiến lớn của cơ thể con người.

5. Các bộ phận, cơ quan mới trên cơ thể người

Nhờ sự phát triển của khoa học và công nghệ, các nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra các bộ phận cơ thể mới mà trước đây chưa được biết đến, trong số đó có interstitium, cơ quan nằm dưới mô và có thể giúp bảo vệ mô và các cơ quan khác của chúng ta. Năm 2013, lớp nhãn cầu thứ sáu cũng được phát hiện trong mắt và chỉ dày 0,04 inch.

6. Bộ phận cơ thể đã hoặc sẽ biến mất

Khi có một vài các bộ phận được sinh ra thì cũng không ít các bộ phận khác của cơ thể con người sẽ biến mất sau một vài năm. Một số người sinh ra đã không có răng khôn hay còn được gọi là răng hàm thứ ba. Điều này là do kích thước hàm của chúng ta giảm đi do sự thay đổi về chế độ ăn uống. Một ví dụ khác là cơ palmaris longus chạy từ khuỷu tay đến cổ tay. Một số người đã được sinh ra mà không có nó vì về cơ bản nó được sử dụng để giúp ta leo trèo tốt hơn.

7. Béo phì

Không có gì ngạc nhiên khi giờ đây chúng ta kém cường tráng, rắn rỏi hơn khi nhiều đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh và các loại đồ ngọt đang ngày càng phổ biến. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, béo phì đã tăng gần gấp ba lần kể từ năm 1975. Dữ liệu từ năm 2016 cho thấy hơn 1,9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân và trong số đó có hơn 650 triệu người bị béo phì.

Nguồn: Bright Side