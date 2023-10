Sau 15 năm trốn truy nã, người đàn ông bị bắt khi lẩn trốn ở miền núi Quảng Nam

Ngày 15/10, Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt giữ và bàn giao Nguyễn Quốc Vương (SN 1987, trú xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) - kẻ trốn truy nã suốt 15 năm qua - cho Công an huyện Lâm Hà.

Chân dung Nguyễn Quốc Vương - kẻ vừa bị bắt sau 15 năm trốn truy nã. (Ảnh: C.A)

Trước đó, cuối tháng 12/2008, Nguyễn Quốc Vương bị Cơ quan Cảnh Sát Điều tra Công an huyện Lâm Hà truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Mới đây, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Nam Trà My về việc kiểm tra cư trú công dân trên địa bàn, Công an xã Trà Tập nhận thấy Nguyễn Quốc Vương có nhiều nghi vấn trong quá trình sinh sống, làm việc tại địa phương.

Từ những nghi vấn trên, Công an xã Trà Tập xác minh và xác định Nguyễn Quốc Vương có thời gian sinh sống tại xã Liên Hà, huyện Lâm Hà. Trên cơ sở đó, đơn vị trực tiếp liên hệ, trao đổi thông tin với Công an huyện Lâm Hà, sau đó bắt giữ Nguyễn Quốc Vương.