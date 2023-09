Truy nã nữ giúp việc bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

Ngày 22/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, căn cứ vào các tài liệu điều tra, cùng các vật chứng thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Giáp Thị Huyền Trang về tội danh Giết người, quy định tại Khoản 1, Điều 123, Bộ Luật hình sự.

Chân dung bị can Giáp Thị Huyền Trang.

Quá trình điều tra xác định, ngày 19/9, Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang) bắt cóc cháu N.H.T. (SN 2021), là con của anh N.Đ.H. (SN 1990) và chị M.T.H. (SN 1990), trú ở S108, khu đô thị Vinhomes Oceanpark, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Giáp Thị Huyền Trang đòi số tiền chuộc là 1,5 tỷ đồng.

Khoảng thời gian từ 17h4' đến 17h27' cùng ngày, Trang đưa cháu T. đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và giết cháu T.

Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội điều tra, xử lý.

Video ghi lại buổi chiều Trang bắt cóc bé T.