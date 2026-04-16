Sau 12 năm, khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam chính thức thay đổi từ ngày 31/5

Theo Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT, kể từ ngày 31/5/2026, Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam sẽ chính thức được cập nhật theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) phiên bản mới nhất. Thay đổi này không chỉ nhằm hoàn thiện hệ thống đánh giá thống nhất trên toàn quốc mà còn phục vụ tiến trình hội nhập, giúp việc công nhận văn bằng, chứng chỉ giữa Việt Nam và quốc tế trở nên thuận lợi hơn. Điểm đáng chú ý nhất là khung năng lực mới sẽ thay thế hoàn toàn hệ thống 6 bậc đã áp dụng từ năm 2014, mang đến cái nhìn chi tiết hơn về khả năng sử dụng ngôn ngữ của người học

Xuất hiện bậc năng lực "Tiền bậc 1" cho người mới bắt đầu

Một trong những điều chỉnh quan trọng nhất là việc bổ sung mức Tiền bậc 1 (Pre-A1). Đây là cấp độ dành riêng cho những người mới bắt đầu tiếp xúc với ngoại ngữ ở trình độ sơ khai. Với xu thế học tiếng Anh sớm tại Việt Nam hiện nay, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng chương trình và sách giáo khoa dành cho lứa tuổi nhỏ. Ở mức độ này, người học có thể hiểu các hướng dẫn đơn giản như "dừng lại", "đóng cửa" hoặc diễn tả các cảm giác cơ bản như "hạnh phúc", "mệt mỏi" kèm theo ngôn ngữ cơ thể.

Việc làm rõ và chi tiết hóa các mô tả năng lực ở từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết giúp giáo viên và người học dễ dàng áp dụng trong thực tiễn. Đối với các ngôn ngữ đặc thù như tiếng Trung Quốc (HSK), tiếng Nhật (JLPT) và tiếng Hàn (TOPI ), thông tư cho phép áp dụng khung năng lực do quốc gia sở tại ban hành để phù hợp với đặc trưng ngôn ngữ và thông lệ quốc tế.

Lộ trình chuyển tiếp và bảng đối chiếu chuẩn mới

Các chương trình đào tạo, kiểm tra và đánh giá đang triển khai theo khung năng lực cũ sẽ không bị dừng lại ngay lập tức mà tiếp tục được sử dụng cho đến hết ngày 31/12/2027. Điều này tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục có thời gian chuyển đổi và cập nhật giáo trình theo chuẩn mới.

Dưới đây là bảng đối chiếu Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam mới so với chuẩn quốc tế để phụ huynh và học sinh dễ dàng theo dõi:

Khung năng lực ngoại ngữ mới dùng cho Việt Nam, áp dụng từ 31/5 tới

Tổng hợp