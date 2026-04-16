Chi tiết quy trình đăng ký tuyển sinh đầu cấp cần lưu ý để không bị trượt nguyện vọng

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, quy trình các bước tuyển sinh đầu cấp, thực hiện như sau:

Thời gian Nội dung chi tiết Đơn vị thực hiện 14-4 Bắt đầu triển khai kế hoạch tuyển sinh chung . Sở GD-ĐT và UBND xã, phường, đặc khu 20-4 Rà soát dữ liệu học sinh, cập nhật và điều chỉnh các trường hợp còn sai sót thông tin . UBND xã, phường, đặc khu 22-4 Tập huấn kỹ thuật và xây dựng hệ thống kết nối dữ liệu . Các đơn vị CNTT và Sở GD-ĐT Trước 17 giờ ngày 24-4 Hạn chót nộp đề án cho các trường THCS muốn tổ chức khảo sát năng lực lớp 6 . Hồ sơ nộp qua hệ thống văn bản điện tử . Trường THCS - UBND xã, phường, đặc khu 25-5 Hoàn tất việc đăng kế hoạch tuyển sinh lên cổng thông tin . UBND xã, phường, đặc khu

Giai đoạn đăng ký nguyện vọng (27-5 đến 7-6-2026)

Toàn bộ quy trình diễn ra trực tuyến tại: tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn .

Hình thức đăng ký: Phụ huynh đăng ký song song hai loại hình (đại trà và đặc thù) .

Căn cứ địa bàn: Hệ thống sử dụng thông tin "Nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID làm căn cứ duy nhất để xác định khu vực tuyển sinh .

Phân loại đối tượng:

Đối tượng 1: Dữ liệu tự động gửi về xã/phường theo VNeID .

Đối tượng 2: Phụ huynh tự chọn xã/phường tiếp nhận và phải đính kèm hồ sơ minh chứng hợp lệ .

Giai đoạn xét tuyển và xác nhận nhập học (8-6 đến 23-7-2026)

Giai đoạn này được chia thành hai đợt tuyển sinh:

Đợt 1: Tuyển sinh các trường đặc thù (8-6 đến 23-6).

Các trường đặc thù, gồm: Trường tiên tiến, hội nhập; Tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695); Tăng cường tiếng Pháp; Trường Nam Sài Gòn (TH–THCS–THPT); Trường Lương Thế Vinh (THCS–THPT)

Từ 8-6 đến 15-6: Xét tuyển và công bố kết quả .

Trước 17 giờ ngày 15-6: Bắt buộc đồng bộ kết quả trúng tuyển lên cổng thông tin của Sở GD-ĐT

Từ 16-6 đến 23-6: Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến .

Lưu ý: Học sinh đã xác nhận nhập học đợt này sẽ bị xóa tên khỏi danh sách xét tuyển đại trà .

Đợt 2: Tuyển sinh đại trà (24-6 đến 20-7).

Từ 24-6 đến 10-7: UBND xã tiến hành phân bổ học sinh vào các trường trên địa bàn bằng công cụ Bản đồ số .

Trước 17 giờ ngày 10-7: Hạn chót đồng bộ đồng loạt toàn bộ học sinh lên cổng thông tin . Tuyệt đối không được đồng bộ từng phần .

Từ 11-7 đến 20-7: Phụ huynh đăng nhập xem kết quả phân bổ, xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ giấy vào trường theo danh sách .

Giai đoạn tổng kết và rà soát tuyển sinh: Thực hiện trước khai giảng (21-7 đến trước khai giảng)

Từ 21-7 đến 23-7: Các trường báo cáo kết quả thực tế cho UBND xã, phường, đặc khu để phê duyệt và gửi báo cáo cuối cùng về Sở GD-ĐT .

Sau 23-7: Ban chỉ đạo thực hiện rà soát những học sinh chưa được phân bổ, xác minh lý do và đề xuất hướng xử lý .

Tuyển sinh bổ sung: Chỉ thực hiện khi trường còn thiếu chỉ tiêu và được Sở GD-ĐT cấu hình lại hệ thống .