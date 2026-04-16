Chi tiết quy trình đăng ký tuyển sinh đầu cấp cần lưu ý để không bị trượt nguyện vọng

|Thời gian
|Nội dung chi tiết
|Đơn vị thực hiện
|14-4
Bắt đầu triển khai kế hoạch tuyển sinh chung
Sở GD-ĐT và UBND xã, phường, đặc khu
|20-4
Rà soát dữ liệu học sinh, cập nhật và điều chỉnh các trường hợp còn sai sót thông tin
UBND xã, phường, đặc khu
|22-4
Tập huấn kỹ thuật và xây dựng hệ thống kết nối dữ liệu
Các đơn vị CNTT và Sở GD-ĐT
|Trước 17 giờ ngày 24-4
Hạn chót nộp đề án cho các trường THCS muốn tổ chức khảo sát năng lực lớp 6
Trường THCS - UBND xã, phường, đặc khu
|25-5
Hoàn tất việc đăng kế hoạch tuyển sinh lên cổng thông tin
UBND xã, phường, đặc khu
Toàn bộ quy trình diễn ra trực tuyến tại: tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
Hình thức đăng ký: Phụ huynh đăng ký song song hai loại hình (đại trà và đặc thù)
Căn cứ địa bàn: Hệ thống sử dụng thông tin "Nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID làm căn cứ duy nhất để xác định khu vực tuyển sinh
Phân loại đối tượng:
Đối tượng 1: Dữ liệu tự động gửi về xã/phường theo VNeID
Đối tượng 2: Phụ huynh tự chọn xã/phường tiếp nhận và phải đính kèm hồ sơ minh chứng hợp lệ
Giai đoạn này được chia thành hai đợt tuyển sinh:
Các trường đặc thù, gồm: Trường tiên tiến, hội nhập; Tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695); Tăng cường tiếng Pháp; Trường Nam Sài Gòn (TH–THCS–THPT); Trường Lương Thế Vinh (THCS–THPT)
Từ 8-6 đến 15-6: Xét tuyển và công bố kết quả
Trước 17 giờ ngày 15-6: Bắt buộc đồng bộ kết quả trúng tuyển lên cổng thông tin của Sở GD-ĐT
Từ 16-6 đến 23-6: Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến
Lưu ý: Học sinh đã xác nhận nhập học đợt này sẽ bị xóa tên khỏi danh sách xét tuyển đại trà
Đợt 2: Tuyển sinh đại trà (24-6 đến 20-7).
Từ 24-6 đến 10-7: UBND xã tiến hành phân bổ học sinh vào các trường trên địa bàn bằng công cụ Bản đồ số
Trước 17 giờ ngày 10-7: Hạn chót đồng bộ đồng loạt toàn bộ học sinh lên cổng thông tin
Từ 11-7 đến 20-7: Phụ huynh đăng nhập xem kết quả phân bổ, xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ giấy vào trường theo danh sách
Giai đoạn tổng kết và rà soát tuyển sinh: Thực hiện trước khai giảng (21-7 đến trước khai giảng)
Từ 21-7 đến 23-7: Các trường báo cáo kết quả thực tế cho UBND xã, phường, đặc khu để phê duyệt và gửi báo cáo cuối cùng về Sở GD-ĐT
Sau 23-7: Ban chỉ đạo thực hiện rà soát những học sinh chưa được phân bổ, xác minh lý do và đề xuất hướng xử lý
Tuyển sinh bổ sung: Chỉ thực hiện khi trường còn thiếu chỉ tiêu và được Sở GD-ĐT cấu hình lại hệ thống
Theo Sở GD-ĐT TPHCM, quy trình tuyển sinh thực hiện trên 4 nguyên tắc cơ bản, đó là:
Một cổng duy nhất: Nghiêm cấm tạo hệ thống riêng để yêu cầu phụ huynh đăng ký ngoài trang tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
Cấm hồ sơ giấy: Tuyệt đối không yêu cầu phụ huynh nộp lại bản giấy đối với các thông tin đã khai báo trên hệ thống
Dữ liệu tập trung: Dữ liệu thí sinh phải được tải trực tiếp từ hệ thống của Thành phố, không tự ý tạo nguồn dữ liệu riêng
Minh bạch: Các trường có tỉ lệ nhập học thực tế thấp hơn nhiều so với số trúng tuyển sẽ bị nhắc nhở nghiêm khắc