Đọc vụ nhóm nam sinh lớp 9 đánh em nữ sinh lớp 7 mà tôi bàng hoàng: Có 2 vấn đề rất nghiêm trọng mà người lớn cần nhìn vào!

* Bài đăng thể hiện quan điểm của một phụ huynh có 2 con ở TP.HCM:

Hai ngày qua, dư luận không khỏi bất bình trước thông tin một nữ sinh lớp 7 tại xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) bị nhóm nam sinh lớp 9 chặn đánh ngay cổng trường. Sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa hai cô bé, nhưng sau đó người anh trai của một bên cùng hai bạn học đã lao vào hành hung nạn nhân. Những cú đấm, đá liên tiếp bất chấp sự can ngăn của người dân đã khiến em B. phải nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, nôn ói và chấn thương nhiều nơi.

Khi đọc tin này, tôi thực sự lặng người và suy nghĩ rất nhiều. Bởi tôi cũng là mẹ của hai đứa con, một trai, một gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhìn vào cách hành xử của những đứa trẻ trong vụ việc, tôi thấy hiện lên hai vấn đề cốt lõi mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng cần nghiêm túc soi xét.

Đừng để con nhầm lẫn giữa "bảo vệ" và "bắt nạt"

Trong vụ việc này, nam sinh lớp 9 đã tham gia đánh bạn vì muốn "đòi công bằng" cho em gái mình. Có lẽ ở góc độ cá nhân, cậu bé ấy nghĩ mình đang làm đúng vai trò của một người anh: Đứng ra giải quyết rắc rối cho người thân. Nhưng đây là một tư duy cực kỳ sai lệch.

Về thể chất, một nam sinh lớp 9 đang tuổi dậy thì thường có sự vượt trội hoàn toàn về hình thể và sức mạnh so với một cô bé lớp 7. Việc dùng ưu thế cơ bắp để trấn áp, đánh tới tấp một người yếu thế hơn mình không bao giờ được gọi là "bảo vệ", đó đơn thuần là hành vi bắt nạt. Nếu chúng ta không dạy con hiểu rằng sức mạnh thật sự nằm ở sự điềm tĩnh và khả năng giải quyết xung đột bằng trí tuệ, các con sẽ rất dễ lầm tưởng rằng nắm đấm là công cụ duy nhất để thực hiện tình thân.

Nạn nhân bị đánh sưng húp mặt, mắt bầm tím

Sự "đứt gãy" về kỷ luật hành vi

Chi tiết khiến tôi bất an hơn cả là thái độ của nhóm nam sinh: Các em vẫn tiếp tục hành hung nạn nhân bất chấp sự can ngăn trực tiếp của người lớn tại hiện trường. Thông thường, sự hiện diện của người lớn sẽ đóng vai trò như một "chiếc phanh" tâm lý, giúp trẻ dừng lại khi đi quá giới hạn. Nhưng ở đây, chiếc phanh đó đã hoàn toàn mất tác dụng.

Việc trẻ không còn biết sợ hãi hay tôn trọng lời can ngăn của người lớn cho thấy một sự đứt gãy về kỷ luật hành vi và lòng trắc ẩn. Khi cái tôi bản năng và cơn giận lấn át mọi chuẩn mực đạo đức tối thiểu, đó là lúc chúng ta phải tự hỏi: Phải chăng bấy lâu nay chúng ta quá mải mê dạy con học chữ mà quên mất việc uốn nắn những "ranh giới" trong ứng xử xã hội?

Vụ việc rồi sẽ được các cơ quan chức năng xử lý, nhưng vết sẹo tâm lý của người bị hại và cả sự trượt dài trong hành vi của người gây lỗi sẽ còn để lại hệ lụy lâu dài. Với những người làm cha mẹ, đây là lời nhắc nhở rằng: Bảo vệ người thân là giúp họ nhận ra cái sai và tìm cách giải quyết văn minh, chứ không phải là cùng nhau sa chân vào vòng xoáy bạo lực.

Đừng để đến khi mọi sự đã quá muộn màng, bởi sự trưởng thành của con trẻ cần nhiều hơn là một nắm đấm nhân danh tình thân.