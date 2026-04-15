Hàng chục em bé ở nhà ngồi yên không quá 3 giây bỗng ngồi im như tượng khi lọt vào ống kính camera lớp mầm non

Không ít bố mẹ từng “bó tay” với cảnh con chạy nhảy khắp nhà, gọi mãi không ngồi yên nổi vài phút. Thế nhưng đoạn video trích từ camera một lớp mầm non lại cho thấy hình ảnh hoàn toàn trái ngược khi hàng loạt em bé xếp hàng ngay ngắn, ngồi im lặng, chờ đến lượt một cách trật tự đáng ngạc nhiên.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn nhưng đủ khiến nhiều phụ huynh phải thốt lên: “Tại sao hơn chục đứa dư năng lượng có thể ngồi im như này trong khi ở nhà không bao giờ có thể ngồi im quá 3 giây???”.

Đoạn clip khiến nhiều người thán phục khả năng của các cô giáo mầm non (Nguồn: @chutuean_thibun)

Theo đó, đoạn clip ghi lại khung cảnh trong giờ dọn dẹp sau khi các bé đã kết thúc hoạt động. Trong khi hai cô giáo đang quét dọn, sắp xếp lại lớp học, các bé đều ngồi ngay ngắn trên ghế, xếp thành hàng sát tường. Điều đáng chú ý là các em gần như giữ trật tự tuyệt đối khi không chạy nhảy, không quay ngang quay dọc, không nghịch ngợm mà chỉ ngồi yên chờ đợi. Toàn bộ không gian lớp học trở nên gọn gàng, yên tĩnh một cách bất ngờ so với hình dung thường thấy về lứa tuổi mầm non.

Bên cạnh bất ngờ, dưới đoạn clip, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm của mình:

- Thứ nhất là hiệu ứng đám đông, thứ hai là vì sợ cô, thứ ba là đã quen nề nếp lớp. Ở lớp có giờ giấc rõ ràng nên xong việc là các bé tự biết phải làm gì tiếp theo thôi.

- Làm thế nào để con ngồi im được như vậy nhỉ? Sắp cho con đi học mà thấy video này vừa mừng vừa lo.

- Ở nhà thì tự do quá, ra lớp có khuôn khổ nên khác hẳn luôn.

- Cô giáo giỏi thật, nhìn lớp trật tự vậy là biết có kỹ năng quản lớp tốt.

- Con mình ở nhà “tăng động” lắm, mà đi học về cô khen ngoan làm mình không tin luôn.

- Nhiều khi không phải trẻ không nghe lời, mà là môi trường chưa đủ rõ ràng, kỷ luật thôi.

Vì sao trẻ mầm non vào nề nếp tốt hơn khi đi học?

Từ chính hình ảnh trong clip, nhiều người cho rằng điều này không phải ngẫu nhiên khi trẻ nhỏ thực chất có khả năng thích nghi và học quy tắc rất nhanh, đặc biệt khi môi trường đủ rõ ràng và nhất quán.

Thứ nhất là hiệu ứng đám đông. Khi tất cả các bạn đều ngồi xuống, giữ trật tự, trẻ sẽ có xu hướng làm theo mà không cần nhắc nhở quá nhiều. Ở độ tuổi này, việc “bắt chước” gần như là bản năng.

(Ảnh minh họa)

Thứ hai là kỷ luật và thói quen được lặp lại mỗi ngày. Ở lớp, mọi hoạt động đều có khung giờ rõ ràng gồm giờ chơi, giờ ăn, giờ nghỉ, giờ ngồi vào vị trí. Những việc này lặp lại liên tục giúp trẻ hình thành phản xạ khi đến thời điểm đó là tự biết mình cần làm gì.

Thứ ba là vai trò của giáo viên. Không hẳn là trẻ sợ cô theo nghĩa tiêu cực, mà là sự tôn trọng và quen với cách hướng dẫn. Giáo viên thường có kỹ năng quản lý lớp học tốt, biết cách đưa ra hiệu lệnh rõ ràng, dứt khoát nhưng vẫn phù hợp với tâm lý trẻ nhỏ.

Cuối cùng, có một yếu tố rất thực tế rằng ở lớp là một môi trường khác hoàn toàn ở nhà. Không có đồ chơi quen thuộc, không có người thân chiều theo, trẻ dễ tuân thủ nguyên tắc chung hơn.