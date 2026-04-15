Cửa thang máy liên tục báo lỗi, trích xuất camera thấy cảnh tượng "bất ổn" của một cậu bé 10 tuổi

Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 12/4/2026 vừa qua tại một khu chung cư ở thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi cầm tấm bìa carton rộng bằng vai, dài khoảng 40cm tiến về phía thang máy. Khi cửa mở, cậu bé liên tục tìm cách nhét tấm bìa vào khe hở dưới sàn thang máy.

Mặc cho âm thanh cảnh báo của thang máy vang lên dồn dập vì cửa bị kẹt mở quá lâu, cậu bé vẫn không dừng lại. Thậm chí, khi thấy tấm bìa khó lọt xuống, cậu còn dùng chân đạp mạnh, thậm chí đứng cả người lên trên tấm bìa để ép nó xuống khe.

Cậu bé tiến đến gần thang máy với tấm bìa carton dài

Sau đó, cậu bé tìm cách nhét tấm bìa xuống khe hở ở cửa thang máy

Thậm chí, cậu còn đứng cả lên tấm bìa để ép nó xuống hết

Sau khi tấm bìa lọt hẳn vào bên trong, cậu bé thản nhiên bước ra ngoài quan sát. Cửa thang máy đóng lại lần đầu không thành công do vướng vật cản nhưng đến lần thứ hai thì đóng được hoàn toàn. Đoạn video ghi lại cảnh cậu bé rời đi với nụ cười trên môi, khiến cư dân trong khu chung cư không khỏi bức xúc và lo ngại về an toàn chung.

Nhiều cư dân cho rằng đây là hành vi cố tình phá hoại tài sản công cộng. Thang máy là phương tiện di chuyển trọng yếu của các tòa nhà cao tầng, việc nhét vật lạ vào khe cửa có thể dẫn đến hỏng hóc nghiêm trọng, gây kẹt thang máy hoặc nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nhẹ nhàng hơn cho rằng trẻ em ở độ tuổi này thường hiếu động và tò mò nhưng thiếu kiến thức về an toàn, vấn đề cốt lõi nằm ở việc cha mẹ chưa giám sát và giáo dục kỹ lưỡng.

Phía quản lý tòa nhà lên tiếng: Phụ huynh đã nhận lỗi

Sáng ngày 13/4, đại diện ban quản lý tòa nhà xác nhận đội bảo trì đã có mặt kịp thời để kiểm tra và lấy tấm bìa carton ra ngoài. May mắn là sự cố được xử lý sớm nên thang máy chưa bị hư hại nặng và hiện đã hoạt động bình thường trở lại.

Hình ảnh những tấm bìa mắc kẹt dưới sàn thang máy

Về phía gia đình cậu bé, Ban quản lý cho biết do bận rộn nên cha mẹ đã không trông coi con sát sao. Ngay sáng hôm sau, phụ huynh của cậu bé đã chủ động đăng lời xin lỗi công khai trong nhóm chat chung của cư dân. Họ thừa nhận sự thiếu sót trong việc quản lý con cái và cam kết sẽ nghiêm túc giáo dục, không để những hành vi tương tự tái diễn.

Phía quản lý tòa nhà cũng chia sẻ thêm, việc gửi video clip vào nhóm cư dân ban đầu chỉ nhằm mục đích giải thích nguyên nhân gây lỗi thang máy để mọi người cùng cảnh giác, chứ không có ý định công khai bêu rếu đứa trẻ. Qua sự việc này, ban quản lý kêu gọi các bậc phụ huynh cần chú trọng hơn trong việc phổ biến kiến thức an toàn khi sử dụng thang máy cho trẻ em, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường công tác tuần tra, bảo trì để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân.

