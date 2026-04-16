Thầy giáo lén lau nước mắt trong tiết học cuối, ai cũng tưởng nghỉ hưu hoá ra thầy về làm "Chủ tịch"

Không ít người vẫn quen nhìn giảng viên đại học qua một “khuôn hình” khá cố định xoay quanh công việc đứng lớp, giảng bài, nghiên cứu. Nhưng thực tế, phía sau bục giảng, nhiều thầy cô lại có những hành trình rất khác và đôi khi, rất đa nhiệm.

Ngoài công việc giảng dạy, không ít giảng viên còn tham gia tư vấn, làm dự án, điều hành doanh nghiệp, hoặc trực tiếp khởi nghiệp. Có người chọn mang kiến thức từ thực tế quay trở lại giảng đường, có người lại xem giảng dạy như một cách để “truyền nghề” lại cho thế hệ sau. Câu chuyện về người thầy trong đoạn video đang được chia sẻ cũng là một ví dụ như thế.

Trong đoạn clip đang được chia sẻ trên MXH mới đây, hình ảnh một giảng viên tại Trường Đại học Công Thương TP.HCM lặng lẽ đi xuống cuối lớp, vội quay đi lau nước mắt trong buổi dạy cuối trước khi chính thức nghỉ hưu khiến không ít người xem phải nghẹn ngào. Nhưng rồi, phần bình luận lại khiến câu chuyện “quay xe” theo hướng hoàn toàn khác khi nhiều người cho rằng thầy về hưu để làm Chủ tịch, làm Giám đốc công ty:

- Thầy rời trường học về làm Chủ tịch.

- Thấy thương thầy quá, phải rời giảng đường về làm Chủ tịch rồi…

- Thầy từng dạy mình, rất hiền và có tâm. Là doanh nhân thành đạt, cũng là một chiến sĩ về hưu…

Được biết, sở dĩ nói như vậy là bởi người thầy xuất hiện trong video không phải gương mặt nào quá xa lạ. Ông chính là Tiến sĩ, doanh nhân Đoàn Hoàng Hải, giảng viên tại Trường Đại học Công Thương TP.HCM. Ông Hải năm nay đã 76 tuổi, nhưng vẫn đang giảng dạy, nghiên cứu và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Đặc biệt, ông hoàn thành bằng tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh vào năm 2024, khi đã 74 tuổi tại Trường Đại học Trà Vinh.

Ông Đoàn Hoàng Hải nhận bằng tiến sĩ

Trước đó, ông từng là Phó giám đốc Bưu điện TP.HCM, có nhiều năm công tác trong ngành. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông là cựu chiến sĩ thông tin vô tuyến, từng làm nhiệm vụ tại Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Dù mang thương tật 76% và mất một bên mắt do chiến tranh, ông vẫn không ngừng học tập và làm việc suốt nhiều thập kỷ.

Nghỉ hưu từ năm 2011, nhưng ông Hải chưa bao giờ ngừng lao động và làm việc. Ngoài học thêm, lấy thêm bằng cấp, ông còn tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học, trong đó có Trường Đại học Công Thương TP.HCM, Trường Đại học Gia Định với các môn như khởi nghiệp, quản trị văn phòng.

Song song với công việc giảng dạy, ông còn tích cực hoạt động xã hội. Hiện ông là Bí thư chi bộ tại địa phương và tham gia các hoạt động kết nối đồng hương. Riêng trong năm 2024, các chương trình mà ông tham gia đã vận động được hơn 210 tỷ đồng để xây cầu, làm nhà tình nghĩa cho người dân khó khăn tại Bến Tre cũ.

Hình ảnh “người thầy đi dạy bằng xe buýt, về cũng lặng lẽ như vậy” trong chia sẻ của sinh viên càng khiến nhiều người bất ngờ, bởi phía sau sự giản dị ấy là một hành trình học tập và lao động rất đáng ngưỡng mộ.