10 năm có thể là một chặng đường đủ dài để một đứa trẻ bước từ những bài học đầu tiên đến tuổi thiếu niên. Với một thương hiệu giáo dục, 10 năm cũng là khoảng thời gian để nhìn lại mình đã đi đâu, thay đổi thế nào và muốn trở thành ai trong hành trình tiếp theo.

‏Sau một thập kỷ phát triển, Pantado chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới và định vị "Người đồng hành đáng tin cậy", mở ra một chương mới trong hành trình giáo dục tiếng Anh trực tuyến dành cho trẻ em.‏

‏Một diện mạo mới sau hành trình 10 năm‏

‏Thay đổi dễ nhận thấy nhất đến từ diện mạo thương hiệu. Nhưng với Pantado, câu chuyện không chỉ nằm ở logo hay màu sắc mới.‏

‏Hình tượng số 1 từ logo cũ được nhân hóa thành con người trong giáo dục, đại diện cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Từ chữ P – cánh chim quen thuộc, biểu tượng mới kế thừa tinh thần vươn lên và phát triển, đồng thời thể hiện rõ hơn sự kết nối, đồng hành và chuyển mình của Pantado ‏

‏Bộ nhận diện lần này được xây dựng để phản ánh rõ hơn những giá trị Pantado muốn theo đuổi trong giai đoạn tiếp theo: thấu hiểu người học, dấn thân, học tập suốt đời và hướng tới hạnh phúc trong giáo dục.‏

‏Đó cũng là cách Pantado nhìn lại hành trình 10 năm của mình: từ một mô hình tiếng Anh trực tuyến dành cho trẻ đến việc từng bước xây dựng những trải nghiệm học tập phù hợp hơn với nhu cầu của trẻ và gia đình.‏

‏Bộ nhận diện Pantado trước và sau thay đổi, thể hiện dấu mốc 10 năm của thương hiệu

‏Khi một thương hiệu giáo dục muốn trở thành "người đồng hành"‏

‏Cùng với bộ nhận diện mới, một cụm từ được Pantado nhấn mạnh trong chặng đường tiếp theo là "Người đồng hành đáng tin cậy".‏

‏Ở đây, "đồng hành" không chỉ là xuất hiện trong một giờ học trực tuyến.‏

‏Pantado hướng tới việc tạo ra mối liên kết giữa trẻ – giáo viên – phụ huynh, tron‏ ‏g đó trẻ được tương tác và thực hành, giáo viên theo sát quá trình học, còn phụ huynh có thêm sự kết nối trong hành trình học tập của con.‏

‏Sự tin cậy vì thế không đến từ một khẩu hiệu, mà cần được hình thành từ những trải nghiệm cụ thể: trẻ có được lắng nghe không, có chủ động hơn không, giáo viên tương tác với trẻ thế nào và phụ huynh có thực sự cảm thấy mình đang cùng tham gia vào hành trình ấy hay không.‏

‏Pantado - Người đồng hành tin cậy trên hành trình giáo dục Tiếng Anh trực tuyến cho trẻ

Học tiếng Anh, nhưng không chỉ có từ vựng và ngữ pháp‏

‏Một trong những thay đổi trong nhu cầu giáo dục hiện nay là phụ huynh không chỉ quan tâm con nhớ được bao nhiêu từ hay làm đúng bao nhiêu bài.‏

‏Khả năng giao tiếp, sự chủ động và t‏ ‏hái độ của trẻ với việc học cũng là những yếu tố được quan tâm.‏

‏Vì vậy, trong định hướng giáo dục của mình, Pantado chú trọng tạo cơ hội để trẻ tương tác, đặt câu hỏi, thực hành và nhận phản hồi thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.‏

‏Đáng chú ý, Pantado cũng định hướng lồng ghép giáo dục cảm xúc – xã hội (Social Emotional Learning – SEL) vào quá trình học tiếng Anh.‏

‏Thông qua quá trình giao tiếp và các hoạt động học tập, trẻ có thêm cơ hội nhận biết cảm xúc, hiểu bản thân, hợp tác với người khác và từng bước xây dựng sự tự tin.‏

‏Ra mắt sản phẩm tích hợp Tiếng Anh tích hợp SEL

Một cái bắt tay tiếp nối hành trình‏

‏Cùng thời điểm bước sang giai đoạn nhận diện mới, Pantado tiếp tục tái ký kết hợp tác với chuyên gia giáo dục Phan Hồ Điệp – Giám đốc chuyên môn của Pantado.‏

‏Hai bên đã có quá trình đồng hành trong các hoạt động dành cho trẻ và phụ huynh. Điểm chung của hành trình này là hướng tới một môi trường học tập tích cực, nơi mỗi trẻ được tôn trọng và có cơ hội phát triển theo cách riêng.‏

Khoảnh khắc đại diện Pantado và chuyên gia giáo dục Phan Hồ Điệp thực hiện tái ký kết hợp tác.

Trong giai đoạn hợp tác trước, Pantado cho biết một trong những hướng phát triển được triển khai là đưa các yếu tố liên quan đến trí tuệ cảm xúc vào chương trình tiếng Anh và tổ chức các hoạt động chia sẻ kiến thức dành cho phụ huynh.‏

‏Việc tái ký vì thế không chỉ đánh dấu một lần hợp tác tiếp theo mà còn kết nối với câu chuyện Pantado đang muốn kể qua diện mạo mới.‏

‏Chuyên gia Phan Hồ Điệp cùng đội ngũ Pantado trong dấu mốc tái ký hợp tác

Sau 10 năm, Pantado có một diện mạo mới. Nhưng phía sau sự thay đổi ấy là mục tiêu dài hạn hơn: trở thành‏ ‏ "Người đồng hành đáng tin cậy" c‏ ‏ủa trẻ và phụ huynh trong hành trình học tập và trưởng thành.‏

‏Chung tay kiến tạo – Giáo dục hạnh phúc!‏

‏Để tìm hiểu về chương trình học tại Pantado, quý khán giả vui lòng xem thêm ‏ ‏TẠI ĐÂY‏