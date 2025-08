Sát thủ ung dung bước vào tòa nhà 'bất khả xâm phạm' ở New York

Tòa nhà văn phòng ở Thành phố New York, nơi xảy ra vụ xả súng hàng loạt hôm 28/7, vốn được trang bị các biện pháp an ninh nghiêm ngặt.

Các biện pháp này gồm một cảnh sát ngoài giờ làm việc cùng với các nhân viên an ninh khác, một quy trình làm thủ tục đăng ký vào cổng kéo dài, cổng xoay có khóa, chuông báo động ở sảnh. Thang máy chỉ cho phép lên một số tầng nhất định, và thậm chí có cả các phòng an toàn.

Vượt qua những biện pháp đó, nghi phạm 27 tuổi mang theo súng trường tấn công vẫn có thể xông vào tòa nhà số 345 Đại lộ Park, giết bốn người trước khi tự sát.

Hình ảnh nghi phạm ung dung bước vào tòa nhà. (Ảnh: CNN)

Gần như không thể ngăn chặn

"Tôi không biết làm thế nào để tăng cường an ninh hơn nữa", Thống đốc New York Kathy Hochul nói về tòa nhà, đặc biệt lưu ý đến việc ở đây có cả cảnh sát New York (NYPD) tham gia bảo vệ. "Làm sao có thể ngăn chặn kẻ xông vào với ý định giết người đầu tiên chúng gặp, dù là một cảnh sát, điều đó gần như là không thể. Vì vậy, những người đổ lỗi cho hệ thống an ninh đang tìm nhầm đối tượng", thống đốc nói.

Ken Wheatley, chuyên gia tư vấn quản lý an ninh, người sáng lập và cố vấn chính của Royal Security Group, nói với CNN rằng mỗi văn phòng tại tòa nhà phải tự đánh giá rủi ro dựa trên vấn đề cụ thể của mình.

"Bạn không thể ngăn chặn mọi thứ xảy ra 100% ... trừ khi bạn là Fort Knox (căn cứ quân sự), và có rất nhiều mặt trái khi có môi trường như vậy", chuyên gia nói.

Kẻ nổ súng tấn công an ninh văn phòng thế nào

Vụ nổ súng bắt đầu vào khoảng 6h30 chiều 28/7. Nghi phạm Shane Tamura bước ra khỏi xe ô tô và đi bộ qua quảng trường đến lối vào tòa nhà chọc trời cao 182 mét, nơi đặt trụ sở của liên đoàn bóng bầu dục NFL và công ty đầu tư Blackstone.

Người dẫn chương trình thể thao của CNN, Coy Wire, cho biết tòa nhà này có quy trình làm thủ tục đăng ký rất dài, phải đi qua các nhân viên an ninh và cổng xoay khóa dẫn đến thang máy. "Đó là tòa nhà đồ sộ, một trong những tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt nhất mà tôi từng đến" , anh nói.

Tuy nhiên, Tamura đeo kính râm và cầm súng trường tấn công M4, ngay lập tức bước vào sảnh tòa nhà và bắn chết sĩ quan NYPD Didarul Islam. Đoạn phim giám sát cho thấy sau đó anh ta bắn một phụ nữ phía sau cây cột và bắt đầu xả súng.

Tại lối vào văn phòng, các tấm kính và cửa xoay vỡ tan, dù các mảnh vỡ vẫn còn nguyên trong khung.

Tiếp đó, tay súng di chuyển về phía cổng dẫn đến thang máy và bắn Aland Etienne, nhân viên bảo vệ tòa nhà đang cố gắng kích hoạt hệ thống báo động phía sau bàn làm việc để vô hiệu hóa thang máy.

Các nhân viên tại sảnh trong khi đó cố gắng thoát khỏi cảnh hỗn loạn, làm vỡ các thanh chắn kính dẫn đến khu vực thang.

Tay súng tiếp tục đi đến thang máy. Hắn bỏ qua một phụ nữ đi từ trong ra, sau đó đi vào thang và lên tầng 33. Tại văn phòng của Rudin Management, hắn ta bước ra khỏi thang, vừa đi vừa nổ súng và bắn một phụ nữ. Sau đó, hắn đi dọc hành lang và tự sát.

Thị trưởng New York Eric Adams cho biết, tầng 33 cũng có phòng an toàn được thiết kế để trú ẩn trong các cuộc tấn công.

Các chuyên gia cho rằng, hình ảnh tay súng táo tợn bước vào tòa nhà văn phòng thể hiện hắn ta quyết tâm thực hiện vụ tấn công, bất chấp các biện pháp an ninh.

Jason Pack, đặc vụ giám sát đã nghỉ hưu của FBI , bình luận: "Người này bước ra khỏi xe, đỗ xe đối diện ở Manhattan, đi thẳng vào tòa nhà với khẩu súng trường, hoàn toàn không che giấu danh tính. Điều đó cho thấy ngay rằng hắn ta không có kế hoạch trốn thoát, hắn ta không lo lắng về việc bị ai đó nhìn thấy".

Nhân viên tòa nhà chặn lối vào từ bên trong. (Ảnh: CNN)

Không phải vấn đề an ninh

Các chuyên gia an ninh đề cập đến các nỗ lực an ninh vật lý sử dụng quy tắc: Răn đe, phát hiện, trì hoãn và giam giữ. Theo chuyên gia Wheatley, các lớp an ninh phải ngăn chặn ai đó cố gắng tấn công, phát hiện mối đe dọa đang đến bằng cách giám sát, trì hoãn cuộc tấn công như hạn chế tiếp cận và giam giữ cá nhân gây nguy hiểm.

Nhà phân tích tình báo hàng đầu của CNN, John Miller cho rằng không có lớp an ninh nào cho một tòa nhà công cộng thông thường, nơi hàng nghìn người ra vào trong nhiều giờ mỗi ngày, lại có thể ngăn chặn một kẻ nào đó bước vào với vũ khí tấn công nạp đạn đầy đủ và sẵn sàng giết người.

“Đó không phải là vấn đề an ninh, mà là vấn đề về tình hình hiện tại của chúng ta với con người, cách họ xử lý chúng” , ông Miller nói.

