Sát thủ cải trang thành shipper rồi bắn chủ thầu xây dựng, tình tiết gay cấn như phim hành động

Một vụ ám sát hụt vừa xảy ra tại Thái Lan khiến dư luận nước này chú ý. Tình tiết của nó được mô tả là không khác gì một bộ phim hành động.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra vào hôm thứ Sáu, 20/9 vừa qua tại huyện Mueang, tỉnh Trang của Thái Lan. Theo đó, tối hôm đó, anh Sitthikorn, 43 tuổi, một chủ thầu xây dựng đã bị bắn khi đang đậu xe bên ngoài căn hộ của mình.

Được biết, anh Sitthikorn đang ngồi trong chiếc BMW X3 màu trắng, đợi vợ bước ra mở cổng thì có một người mặc áo mưa, mang theo túi giao đồ ăn, đi xe máy đến gần và nổ súng. May mắn là viên đạn chỉ trúng cánh tay phải của anh Sitthikorn.

Camera an ninh ở phía trước ngôi nhà bị trục trặc. Tuy nhiên, đoạn phim do camera an ninh ở gần đó đã ghi lại được những khoảnh khắc quan trọng. Nó cho thấy xe của anh Sitthikorn đang đỗ ở cổng, vợ anh ta bước ra để mở cổng còn tay súng đang đi ngược chiều dòng xe cộ rồi dừng bên cạnh cửa tài xế. Kẻ tấn công sau đó bắn qua cửa sổ ô tô rồi bỏ chạy về phía thành phố Trang. Tất cả chỉ diễn ra trong vài chục giây.

Đến 11h hôm sau, các sĩ quan cảnh sát Phòng trấn áp tội phạm cùng với các điều tra viên địa phương đã quay lại hiện trường vụ án để thu thập thêm bằng chứng.

Hình ảnh về kẻ tấn công được camera an ninh ghi lại.

Mẹ vợ của anh Sitthikorn đã cung cấp thêm bối cảnh về các sự kiện dẫn đến vụ nổ súng. Theo đó, con rể và con gái bà đã đến dự đám tang của một người họ hàng ở Khao Wiset, huyện Wang Wiset, tỉnh Trang.

Sau đám tang, họ trở về nhà. Khi đến nơi, vợ anh Sitthikorn ra ngoài mở cổng thì một người đàn ông đi xe máy Honda Wave đời cũ, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tiến tới. Không nói một lời, người này rút súng ra, bắn từ 2 đến 3 phát xuyên qua cửa kính ô tô. Sau đó, anh ta cố gắng mở cửa xe nhưng không thành công nên bắn thêm 2 đến 3 viên đạn nữa qua kính.

Người vợ chứng kiến toàn bộ sự việc và tin rằng mục tiêu của tay súng chỉ có chồng mình. "Con rể của tôi là một người tốt. Nó không uống rượu hay hút thuốc và rất yêu gia đình. Nó cũng luôn về nhà sau giờ làm việc và chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề gì với hàng xóm hay bạn bè. Tôi không chắc chắn về những vấn đề liên quan đến công việc của nó không vì chúng tôi không sống cùng nhau", mẹ vợ anh Sitthikorn cho biết.

Một số người cho biết rằng tay súng đã lảng lảng ở khu vực này từ trước nhưng không ai chú ý vì nghĩ rằng anh ta chỉ là shipper giao đồ ăn. Đội điều tra đang tập trung vào hoạt động kinh doanh xây dựng của anh Sitthikorn vì có thể đây là động cơ dẫn đến vụ tấn công. Việc kẻ tấn công cải trang thành shipper giao đồ ăn cho thấy đó là một chiến thuật có chủ ý để qua mắt các nhân chứng.

Dựa trên cách thức tấn công, có vẻ như hắn đã được đào tạo sử dụng súng một cách bài bản. Vụ việc vẫn đang được Cảnh sát Thái Lan điều tra.