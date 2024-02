Sát Tết, độ ẩm tăng cao, nhà nồm chảy nước, phải dọn thế nào?

Sáng 2/2, bầu trời Hà Nội bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc kèm nồm ẩm, chất lượng không khí được đánh giá tệ nhất thế giới.

Trong vài ngày tiếp theo, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ cũng được dự báo sẽ kéo dài tình hình nồm ẩm.

Tết đến xuân sang, mùa lễ hội rộn ràng cũng là lúc miền Bắc bước vào giai đoạn nồm ẩm. Thời tiết nồm, mưa phùn khiến nhà cửa lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt, có mùi hôi, gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và sinh hoạt.

Để sàn nhà bớt ướt, nhiều người thường nghĩ rằng, bật quạt sẽ giúp bay hơi nước như cách làm vẫn áp dụng mỗi khi lau nhà. Tuy nhiên, trên thực tế, quạt chỉ làm khô sàn nhà trong điều kiện thời tiết bình thường, còn với tiết trời nồm thì KHÔNG. Hơi nước được quạt làm bốc lên sẽ nhanh chóng đọng lại trên tường, đồ đạc, nghĩa là vẫn quanh quẩn trong nhà bạn chứ không thoát đi đâu được.

Nhưng đừng lo lắng, bài viết này sẽ giúp bạn!

1. Luôn đóng kín cửa

Trong tiết trời nồm, sàn nhà ướp nhẹp cộng thêm không khí bí bách khiến nhiều người có xu hướng mở cửa sổ lẫn cửa chính để đón gió nhằm giúp nhà thoáng và nhanh khô hơn. Song, cơn gió mang độ ẩm cao thổi vào nhà sẽ khiến không gian sống thêm ẩm ướt mà thôi.

Tốt nhất, bạn nên hạn chế mở cửa. Hãy tìm cách bịt các lỗ hổng trong nhà, hạn chế tối đa sự trao đổi khí ẩm để hạn chế hiện tượng "đổ mồ hôi" của nền nhà.

2. Lau nhà bằng giẻ khô

Lau nhà bằng khăn ướt là cách thông thường mà bất cứ ai cũng làm khi nhà (hoặc các khu vực bị ướt) cần được làm sạch. Tuy nhiên, nếu không muốn nhà cứ mãi ướt nhẹp, hãy dùng giẻ khô hoặc các loại khăn có độ xốp cao để lau nước đọng lại.

3. Bật điều hòa chế độ khô

Không phải quạt, điều hòa mới chính là thiết bị "cứu cánh" cho nhà bạn khi thời tiết nồm ẩm.

Nếu nhà bạn có điều hòa hai chiều, hãy bật chế độ khô. Điều hòa sẽ hút hết hơi nước trong môi trường, giúp lưu thông không khí, đảm bảo sức khỏe cho các thành viên, đặc biệt là trong những gia đình có trẻ nhỏ.

4. Sử dụng các vật liệu hút ẩm

Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều loại máy hút ẩm xuất hiện, đa dạng cả về nguồn gốc lẫn mẫu mã. Nếu có điều kiện, đừng ngần ngại mua loại máy này về sử dụng bởi chúng sẽ là trợ thủ đắc lực trong những ngày nồm ẩm, giúp ngôi nhà của bạn được khô thoáng, sạch sẽ.

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy nhiều vật liệu hút ẩm khác như than, vôi, báo cũ hay khăn khô,… Các vật liệu này đều có giá thành không cao mà lại dễ dàng sử dụng. Bạn có thể để một chậu than củi nhỏ trong phòng, dưới gầm ghế... để hỗ trợ hút ẩm. Lưu ý, chỉ để than củi khô, tuyệt đối không đốt.

5. Chống mốc và khử khuẩn cho đồ dùng bằng nước nóng

Nếu nhà bạn sử dụng đũa, muôi bằng tre, gỗ thì hãy lưu ý thật kĩ vì nó rất dễ bị mốc trong nhưng ngày ẩm. Nếu không biết khử khuẩn đúng cách, những đồ dùng này có thể gây hại cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Sau khi rửa bát đĩa, bạn hãy dùng nước nóng tráng lại lần cuối, phơi ráo hoặc xếp có khoảng cách để đồ dùng được khô, ráo đảm bảo vệ sinh.

Tốt nhất, hãy sử dụng máy sấy bát đũa để làm khô và diệt khuẩn, khử trùng sạch sẽ.

6. Bảo quản đồ điện tử

Đối với các đồ điện tử trong gia đình, không nên kê thiết bị sát tường để tránh hiện tượng rò điện rất nguy hiểm. Đồ điện nên được kê cao hơn sàn và cách tường khoảng 15 cm.

Những đồ điện tử dễ bị tác động do hơi ẩm như máy ảnh, ống kính… cần được bảo quản trong hộp chuyên dụng có răng cưa hoặc bảo quản trong hộp thường có túi hút ẩm bên trong. Nếu đồ điện bị trục trặc nghi do ẩm thì có thể dùng máy sấy để làm khô ngay lập tức.

7. Xử lý mùi hôi trời nồm

Điều kiện không khí ẩm ướt dễ sinh ra mùi ẩm ướt, mùi hôi khiến cho chúng ta cảm thấy không thoải mái. Nước lau nhà đậm đặc chính là “lời giải” cho bài toán khó nhằn này.

Ngoài ra, tinh dầu thơm cũng chính là thứ bạn nhất định phải dùng trong nhà nếu muốn không gian sống luôn được thơm mát, ngăn mùi ẩm mốc khó chịu.

Để tránh mùi hôi do trời nồm, bạn có thể sử dụng tinh dầu thơm để ở góc nhà. Nên dùng các mùi nhẹ như lavender, chanh để ngôi nhà có mùi thơm dễ chịu nhất.

Bạn cũng có thể thắp nến thơm ở giữa phòng khách. Nến cháy sẽ hút hết mùi hôi, ẩm mốc và cả mùi khói thuốc lá ở trong phòng. Đồng thời cũng giúp không gian nhà ấm cúng hơn.