Sắp sang năm 2026, muốn gia đạo hưng vượng, tiền bạc rủng rỉnh, tuyệt đối đừng phạm 3 sai lầm "đuổi lộc" kinh điển này

Chúng ta thường có thói quen đổ lỗi cho "năm xung tháng hạn", cho số phận kém may mắn khi công việc trắc trở hay tiền bạc cứ đội nón ra đi. Nhưng người xưa có câu: "Tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển". Phong thủy lớn nhất của đời người kỳ thực nằm ở chính lời ăn tiếng nói và cách sống của mỗi chúng ta. Trước khi bước vào năm 2026 với bao dự định mới mẻ, hãy thử ngồi lại, tĩnh tâm và tự kiểm điểm xem mình có đang vô tình mắc phải 3 sai lầm "chí mạng" dưới đây không. Bởi lẽ, nếu cái "gốc" bên trong chưa sửa, thì cầu cúng bên ngoài cũng khó mà giữ được lộc bền lâu.

1. Mở miệng ra là than nghèo kể khổ, nuôi dưỡng tâm lý nạn nhân

Các cụ ngày xưa dạy cấm có sai: "Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra". Nhiều người có một thói quen rất lạ, đó là hễ gặp ai, hay hễ có chuyện gì không vừa ý là lập tức than vãn, kể lể sự khổ sở của mình. Hôm nay than chồng vô tâm, ngày mai than sếp khó tính, ngày kia lại than sao số mình vất vả, kiếm đồng tiền khó khăn quá. Bạn có biết không, lời nói mang một sức mạnh ghê gớm.

Khi bạn liên tục phát ra những tín hiệu than nghèo, kể khổ, vũ trụ sẽ hiểu rằng bạn đang "thích" sự nghèo khổ đó và tiếp tục gửi đến cho bạn những hoàn cảnh tương tự. Hơn nữa, một người lúc nào mặt mày cũng ủ dột, năng lượng tỏa ra nặng trịch thì Thần Tài nào muốn đến gần? Người xung quanh nghe mãi cũng thấy mệt mỏi, những cơ hội tốt, những quý nhân cũng vì thế mà lảng tránh bạn. Thay vì than vãn, hãy học cách nói những lời tích cực, hoặc ít nhất là im lặng và tìm cách giải quyết vấn đề.

2. Nhà cửa bừa bộn, tích trữ quá nhiều đồ vật đã "chết"

Có một sự thật là: Nhìn vào ngôi nhà, có thể đoán được vận mệnh của gia chủ. Một ngôi nhà bừa bộn, ngập ngụa trong đồ đạc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn là một lỗi phong thủy cực lớn cản trở tài lộc. Hãy tưởng tượng dòng chảy của may mắn, tiền bạc như một dòng nước mát lành chảy vào nhà bạn.

Nếu nhà cửa quá lộn xộn, lối đi bị chặn bởi những thùng các-tông cũ, góc nhà chất đống quần áo không mặc đến, thì dòng nước ấy làm sao lưu thông? Đặc biệt, sai lầm của rất nhiều chị em là thói quen "tiếc của". Bát mẻ không nỡ vứt, cái áo rách vai nghĩ để dành làm giẻ lau, những món đồ điện tử hỏng hóc chất đống trong kho.

Những đồ vật đã hỏng, sứt mẻ mang năng lượng của sự "chết", của sự tàn lụi. Giữ chúng trong nhà chẳng khác nào bạn đang níu giữ những điều không may mắn của quá khứ, không chừa chỗ trống để đón nhận những cái mới tốt đẹp hơn. Hãy mạnh dạn dọn dẹp, thanh lọc không gian sống để đón khí mới vào nhà trước thềm năm 2026.

3. Sống tính toán chi li, chỉ biết nhận mà không biết cho đi

Ông bà ta có câu đúc kết để đời: "Xởi lởi trời cho, so đo trời lấy lại". Nhiều người lầm tưởng tiết kiệm là phải chắt bóp từng đồng, tính toán thiệt hơn với người khác, thậm chí là keo kiệt với cả chính bản thân và gia đình mình. Họ luôn sợ bị người khác lợi dụng, làm gì cũng chỉ chăm chăm xem mình được cái lợi gì trước mắt.

Nhưng quy luật của cuộc đời là "cho đi và nhận lại". Nếu bạn cứ nắm chặt tay, làm sao bạn có thể đón nhận thêm thứ gì đặt vào lòng bàn tay mình? Sự "cho đi" ở đây không hẳn chỉ là tiền bạc. Đó có thể là một nụ cười chân thành, một lời khen ngợi động viên người khác, một sự giúp đỡ nho nhỏ khi ai đó gặp khó khăn. Khi bạn sống với tâm thế rộng mở, hào phóng, bạn đang gieo những hạt mầm thiện lành.

Những người có tấm lòng rộng rãi thường dễ gặp quý nhân, công việc hanh thông vì họ tạo được thiện cảm và sự tin tưởng. Ngược lại, người sống quá toan tính, hẹp hòi sẽ tự cô lập chính mình, con đường tài lộc cũng vì thế mà ngày càng hẹp lại.

Bạn thân mến, năm 2026 đang đến rất gần. Lộc không chỉ là tiền, lộc còn là sự bình an trong tâm hồn, là sức khỏe của các thành viên trong gia đình, là sự thuận hòa trong các mối quan hệ. Hãy bắt đầu sửa đổi từ những điều nhỏ nhất ngay hôm nay: Bớt một lời than vãn, dọn dẹp một góc nhà, và mở lòng mình ra thêm một chút. Tâm sáng thì lộc tự nhiên sẽ tới.