Sao Việt tiết lộ bất ngờ: Tôi sẽ không dạy con cách kiếm thật nhiều tiền hay chạy theo những nghề đang "hot"

Một nghề nghiệp tốt không chỉ giúp con có cuộc sống đủ đầy. Quan trọng hơn, đó còn là hành trình con trở thành người như thế nào.

Là một người mẹ thường xuyên chia sẻ những quan điểm nuôi dạy con theo hướng tích cực, cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền được nhiều khán giả yêu mến bởi cách nhìn khá sâu sắc về hành trình trưởng thành của trẻ. Thay vì chỉ quan tâm đến thành tích hay những chuẩn mực thành công quen thuộc, cô thường hướng sự chú ý vào việc làm sao để con có thể sống tự tin, có trách nhiệm và không đánh mất bản thân.

Mới đây, trong một chia sẻ về chuyện chọn nghề nghiệp cho con, người đẹp đưa ra một quan điểm đáng suy ngẫm. Cô cho biết nếu chỉ được dạy con vài điều trước khi con bước vào thế giới công việc, cô sẽ không dạy con cách kiếm thật nhiều tiền hay chạy theo những nghề đang "hot".

Cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền (Ảnh: FBNV)

Quan điểm này có thể khiến nhiều phụ huynh bất ngờ, bởi khi con đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn nghề, cha mẹ thường có rất nhiều mối quan tâm. Nghề này có dễ xin việc không? Thu nhập sau khi ra trường thế nào? Ngành học có triển vọng trong tương lai không? Con có nên chọn một công việc đang được xã hội đánh giá cao?

Những câu hỏi ấy đều thực tế và cần thiết. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nghề nghiệp qua mức lương hoặc độ "hot", người trẻ có thể bỏ quên một điều quan trọng: Liệu công việc đó có thực sự phù hợp với mình?

Chọn nghề trước hết phải là hành trình hiểu chính mình

Theo chia sẻ của Huỳnh Thanh Tuyền, điều đầu tiên cô muốn dạy con là biết mình.

Con không cần phải giống bạn bè, cũng không nhất thiết đi theo con đường mà người khác cho là thành công. Thay vào đó, hãy dành thời gian quan sát chính mình: Mình thích điều gì? Có năng lực ở đâu? Điều gì khiến mình sẵn sàng làm hàng giờ mà không thấy chán? Những điểm yếu nào cần được rèn luyện?

Đây là một lời nhắc đáng suy ngẫm trong bối cảnh nhiều bạn trẻ đứng trước lựa chọn nghề nghiệp nhưng vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ từ kỳ vọng của gia đình và xu hướng xã hội. Có người chọn ngành vì bạn bè cùng đăng ký, có người chọn vì nghe nói thu nhập cao, cũng có người cố gắng theo đuổi một nghề chỉ vì đó là điều cha mẹ mong muốn.

Nhưng một công việc phù hợp không nhất thiết là nghề có nhiều người lựa chọn nhất. Đó có thể là nơi người trẻ phát huy được năng lực, tìm thấy hứng thú và có cơ hội từng ngày hoàn thiện bản thân.

Với nữ nghệ sĩ, nghề nghiệp đúng không phải là nghề người khác chọn thay con, mà là nơi con có thể phát huy những gì tốt đẹp nhất của mình.

Tài năng giúp khởi đầu, trách nhiệm mới tạo nên giá trị lâu dài

Điều thứ hai Huỳnh Thanh Tuyền muốn gửi gắm là hãy lao động bằng tất cả sự chăm chỉ và trách nhiệm. Dù làm bất cứ nghề gì, con cũng nên làm như thể công việc ấy phản ánh nhân cách của mình. Đừng chỉ hoàn thành cho xong, mà hãy luôn tự hỏi: “Liệu mình có thể làm tốt hơn một chút nữa không?”.

Theo quan điểm được cô chia sẻ, tài năng có thể giúp một người khởi đầu nhanh hơn, nhưng sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm mới là điều khiến người khác tin tưởng, trao cơ hội và sẵn sàng đồng hành lâu dài.

Đây cũng là bài học mà cha mẹ có thể dạy con từ rất sớm, không nhất thiết phải chờ đến khi trẻ chọn ngành học hay bước vào thị trường lao động. Một học sinh làm bài tập nghiêm túc, một bạn trẻ hoàn thành phần việc được giao, hay một người biết nhận lỗi khi mắc sai sót đều đang từng bước hình thành thái độ đối với công việc. Bởi sau cùng, năng lực có thể được trau dồi theo thời gian, nhưng tinh thần trách nhiệm cần được xây dựng từ những việc nhỏ mỗi ngày.

Không chỉ làm việc để nhận về, hãy biết tạo ra giá trị

Một điều khác trong chia sẻ của Huỳnh Thanh Tuyền cũng nhận được sự chú ý là quan niệm về ý nghĩa của nghề nghiệp. Cô cho rằng đừng chỉ làm việc để nhận về, hãy làm việc để phụng sự.

Một bác sĩ chữa bệnh, một người thợ xây nên ngôi nhà, một giáo viên mở mang trí tuệ hay một người bán hàng chân chính giúp khách hàng giải quyết vấn đề đều đang góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khi tập trung tạo ra giá trị cho người khác, tiền bạc, sự ghi nhận và cơ hội thường có thể trở thành những kết quả đi cùng. Nghề nghiệp khi ấy không chỉ là cách kiếm sống, mà còn là cách mỗi người đóng góp cho cộng đồng bằng khả năng của mình.

Dĩ nhiên, thu nhập vẫn là yếu tố quan trọng khi lựa chọn nghề nghiệp. Một công việc cần giúp người trẻ có thể tự lập, chăm lo cho bản thân và xây dựng cuộc sống ổn định. Nhưng bên cạnh chuyện kiếm được bao nhiêu, việc mình làm có ích gì, có phù hợp với năng lực và có đem lại sự hài lòng lâu dài hay không cũng đáng được cân nhắc.

Nỗ lực hết sức, bình thản đón nhận kết quả

Cuối cùng, điều nữ nghệ sĩ muốn con mang theo suốt cuộc đời là hãy nỗ lực hết sức rồi bình thản đón nhận kết quả. Có những điều nằm trong tầm kiểm soát của mỗi người như sự chuẩn bị, chăm chỉ, tính trung thực và tinh thần học hỏi. Nhưng cũng có những điều không thể quyết định, như thời điểm, may mắn, biến cố hay lựa chọn của người khác.

Vì thế, hãy làm hết khả năng của mình mỗi ngày rồi giao phần còn lại cho Ông Trời. Với Huỳnh Thanh Tuyền, đó không phải sự buông xuôi, mà là sự khiêm nhường của một người hiểu rằng mình có trách nhiệm với nỗ lực, chứ không thể kiểm soát toàn bộ kết quả.

Thông điệp này có lẽ cũng là điều nhiều cha mẹ muốn gửi đến con khi đứng trước những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Bởi dù chọn ngành học nào, làm công việc gì, không ai có thể bảo đảm con sẽ luôn thành công hay tránh được mọi thất bại. Điều đáng quý hơn là sau những lần thử sức, con vẫn giữ được sự trung thực với chính mình, biết học hỏi và không ngừng tiến về phía trước.

Một nghề nghiệp tốt không chỉ giúp con có cuộc sống đủ đầy. Quan trọng hơn, đó còn là hành trình con trở thành người như thế nào. Nếu mỗi ngày con sống đúng với bản thân, lao động hết lòng và dùng công việc để tạo ra giá trị cho người khác, thì dù thành công đến sớm hay muộn, con vẫn có thể ngẩng cao đầu khi nhìn lại cuộc đời mình.