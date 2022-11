Sao Việt làm giảng viên năm 23 tuổi: Đăng quang Hoa hậu, giờ sống an nhàn cùng chồng đại gia ở Mỹ

Nhân ngày 20/11 - ngày Nhà giáo Việt Nam thì nhiều sao Việt từng làm việc trong ngành giáo dục nhận được sự chú ý của công chúng. Ngoài những mỹ nhân đang gắn bó với công việc giảng viên như Hoa hậu Ngân Anh, diễn viên Midu,... thì có một loạt người đẹp từng tham gia giảng dạy nhưng phải dừng lại vì một số lý do.

Nổi bật trong đó phải kể đến Phạm Hương - cô từng làm giảng viên năm 23 tuổi.

Phạm Hương làm giảng viên lúc 23 tuổi nhưng tạm dừng để đi thi Hoa hậu

Hoa hậu Phạm Hương từng là giảng viên ngành Marketing thời trang tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch TP. HCM khi chỉ mới 23 tuổi. Trong thời gian này, Phạm Hương thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng chỉ dừng chân ở top 10 chung cuộc. Song song với công việc hoạt động nghệ thuật, Phạm Hương là cô giáo dịu dàng nhưng nghiêm khắc trong mắt các sinh viên.

Phạm Hương tiết lộ công việc giảng viên khiến cô rèn luyện được sự kiên nhẫn, có cơ hội trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống. Đây cũng là một trong các mục tiêu mà Phạm Hương muốn hoàn thành khi còn trẻ. Tuy nhiên vào thời gian đầu đi dạy, Phạm Hương cũng vướng không ít ý kiến trái chiều vì tuổi đời còn quá trẻ.

Hình ảnh hiếm hoi của Phạm Hương khi đứng trên bục giảng

Phạm Hương trở thành giảng viên khi 23 tuổi, vì còn quá trẻ nên từng vướng tranh cãi

Đến năm 2015, Phạm Hương thi nhan sắc và xuất sắc trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Với cương vị mới, nàng hậu phải tạm ngừng công tác giảng dạy ở trường để thực hiện sứ mệnh với cộng đồng và trách nhiệm chinh chiến quốc tế. Tuy được đánh giá cao nhưng Phạm Hương không góp mặt trong top 15 tại Miss Universe.

Trở về sau cuộc thi, Phạm Hương là huấn luyện viên trong chương trình The Face Vietnam, The Look Vietnam, giám khảo cố vấn Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam,... và liên tục xuất hiện ở các sàn diễn, sự kiện lớn. Thỉnh thoảng cô về thăm trường cũ và nhận được sự chào đón nhiệt tình của thầy cô, sinh viên.

Phạm Hương dừng giảng dạy để thi Hoa hậu và xuất sắc đăng quang

Cuộc sống hiện tại của Phạm Hương

Vào năm 2018 ngay lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Phạm Hương thông báo tạm dừng hoạt động showbiz để sang Mỹ chữa bệnh. Tại nước ngoài, cô có cuộc sống kín tiếng, an nhàn trong ngôi biệt thự xa hoa. Vào tháng 12/2019, Phạm Hương công khai đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng là bé trai và có tên thân mật là Maximus. Đến tháng 7/2021, "Hoa hậu quốc dân" tiếp tục báo tin vui chào đón con thứ 2.

Con trai đầu lòng của Phạm Hương có chiều cao nổi bật và ra dáng soái ca nhí

Phạm Hương vừa mừng sinh nhật con trai nhỏ hồi tháng 7/2022

Bên ngoài căn biệt thư khủng, sân vườn rộng rãi của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ

Phạm Hương sung sướng, thoải mái chuẩn phu nhân hào môn

Sau 4 năm sang Mỹ, Phạm Hương vừa về Việt Nam để thăm gia đình, người thân vào tháng 7/2022. Trong chuyến trở về này, nàng hậu và chồng đại gia đã thực hiện bộ ảnh cưới ngọt ngào nhưng không hé lộ về thời gian tổ chức hôn lễ.

Chồng của Phạm Hương là một CEO của công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản có trụ sở nằm ở New York, Hoa Kỳ. Doanh nhân này sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa" với biệt thự khủng và xe sang đắt đỏ.

Phạm Hương và chồng về Việt Nam để chụp ảnh cưới cách đây 4 tháng

Nhan sắc của giảng viên ngày nào khi hoá cô dâu khiến dân tình rần rần

Hiện tại, Phạm Hương có cuộc sống chuẩn phu nhân hào môn bên chồng và hai con nhỏ. Nàng hậu chủ yếu làm nội trợ, chăm sóc và nuôi dạy các con chứ không lộ diện trong các sự kiện giải trí. Nhan sắc ở tuổi 31 của Phạm Hương khiến dân tình phải trầm trồ vì quá xinh đẹp, mặn mà.

Phạm Hương chủ yếu làm nội trợ để chăm sóc gia đình nhỏ. Bà mẹ 2 con thường xuyên khoe những bữa ăn xịn xò, bày biện như nhà hàng

Phạm Hương thích chơi golf

Mẹ bỉm cũng dành thời gian tập yoga để duy trì nhan sắc và hoàn thiện vóc dáng

Nhan sắc "không phải dạng vừa" ở tuổi 31 của Phạm Hương

Ảnh: Instagram nhân vật