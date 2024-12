Sao Việt gởi cái ôm đến mọi người dịp cuối năm

Kai Đinh kết hợp với 30 nghệ sĩ thực hiện dự án cộng đồng "Baby you are not alone"

Kai Đinh ra mắt ca khúc "Baby you are not alone" kết hợp cùng 30 sao Việt như AMEE, TDK, ERIK, Đức Phúc, Ninh Dương Story, Gia đình Pam yêu ơi… , với mong muốn gửi đến khán giả một cái ôm ấm áp thông qua âm nhạc giàu ý nghĩa trong những ngày cuối năm.

MV "Baby you are not alone" ghi lại hành trình Kai Đinh cùng dự án Hopeful Horizon 2024 đến các trường học, văn phòng để thực hiện chuỗi sự kiện trao đổi, nâng cao nhận thức và chia sẻ về về cách chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bản thân cũng như những người xung quanh.

Đặc biệt, MV còn có sự xuất hiện của 30 nghệ sĩ và người nổi tiếng, tất cả cùng chung tay lan tỏa thông điệp "Baby you are not alone": AMEE, TDK, Bảo Anh, MIN, ERIK, Đức Phúc, NICKY, Vương Bình, Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Orange, Hoàng Duyên, NewL, WOKEUP, DUONGK, 2pillz, Rima Thanh Vy, Chi Xê… cùng gia đình diễn viên Phương Oanh và Shark Bình, gia đình Salim - Hải Long - Pam yêu ơi, cặp đôi Ninh Dương Story.

"Baby you are not alone" không thể thiếu những khoảnh khắc đẹp về sự sẻ chia, đồng cảm và chữa lành

Đồng thời, MV "Baby you are not alone" không thể thiếu những khoảnh khắc đẹp về sự sẻ chia, đồng cảm và chữa lành từ những khán giả tham gia sự kiện Hopeful Horizon 2024.

Kai Đinh cho biết: "Từ cuối năm 2023 đến năm 2024, tôi đã có cơ hội được đi đến nhiều trường học các cấp và văn phòng, tham gia các sự kiện được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần cho cộng đồng. Trong quá trình này, tôi có thêm nhiều kiến thức từ các chuyên gia tâm lý và cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn nữa với những hoạt động âm nhạc đang muốn thực hiện.

Không chỉ đơn giản là ra mắt một sản phẩm thuần tuý, khi kết hợp cùng dự án xã hội Hopeful Horizon, tôi mong được đồng hành cùng những hoạt động thiết thực cho cộng đồng và càng hạnh phúc hơn khi được trực tiếp tương tác với các bạn khán giả, cảm nhận khả năng xoa dịu từ những bài hát của mình".

MV 'Baby you are not alone' cũng đánh dấu sự trở lại của Kai Đinh sau thông báo đính hôn nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả và các nghệ sĩ Việt. Nhắc về cột mốc quan trọng trong cuộc sống, Kai Đinh hé lộ: "Tôi là người rất may mắn khi có thể được đính hôn với người mình yêu, yêu mình, và đã giúp mình kết nối sâu sắc hơn với bản thân, từ đó cũng kết nối được sâu sắc hơn với cuộc sống.

Tôi nghĩ thay đổi lớn nhất ở chính mình đó là cách mình nhìn nhận về trách nhiệm và vai trò của mình trong cuộc sống cá nhân, gia đình, và xã hội. Có lẽ sắp tới khán giả sẽ nhìn thấy Kai Đinh nhiều hơn ở các vai trò hoạt động xã hội, đặc biệt là các chủ đề liên quan đến sức khỏe tinh thần".

Hopeful Horizon 2024 - dự án tiên phong nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần cho người Việt trong độ tuổi từ 13 – 45

Là sáng tác tiếp nối dự án "Ôm" với 2 bản hit từng ra mắt thành công - "Để tôi ôm em bằng giai điệu này" và "Trái đất ôm Mặt trời", "Baby you are not alone" đánh dấu sự chuyển biến của Kai Đinh trên chặng đường hoạt động nghệ thuật khi trở thành ca khúc chủ đề cho Hopeful Horizon 2024 - dự án tiên phong nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần cho người Việt trong độ tuổi từ 13 – 45, do Th.S Hà Đức Hạnh sáng lập cùng sự cố vấn chuyên môn từ GS.TS. Trần Thị Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học Việt Nam.

Tiếp nối thành công mùa đầu tiên, "Hopeful Horizon 2024" triển khai 6 hoạt động lớn từ tháng 10-2024 đến tháng 6-2025, bao gồm 45 sự kiện giao lưu tại trường học và các văn phòng.