Sao Việt bây giờ chơi Halloween "khét lẹt", chẳng thua gì dàn sao thế giới!

Mùa Halloween là dịp các ngôi sao USUK thi nhau "chơi lớn" với những bộ trang phục cực kỳ công phu và sáng tạo. Không nằm ngoài sự mong đợi, dàn sao US-UK đình đám như Heidi Klum, Paris Hilton, Mariah Carey, Demi Lovato... đã đem đến những màn hóa trang mãn nhãn khán giả. Halloween 2025 không chỉ là cuộc chiến về độ "chịu chi" mà còn là sự thể hiện óc sáng tạo và tinh thần nghệ thuật của các ngôi sao, biến chính họ thành những tác phẩm nghệ thuật di động.
Tuy nhiên dàn sao USUK năm nay không có 1 màn hóa trang "gây sốc", nổi bật thực sự so với mặt bằng chung. Thậm chí, những diện mạo này cũng có phần đơn giản và an toàn, nhất là so với bữa tiệc Halloween đầy sáng tạo của dàn sao Việt như Kaity Nguyễn, Lê Hoàng Phương, Thanh Thanh Huyền, Trung Quân...
Dàn sao USUK lên đồ
Dàn sao Việt đầu tư hoành tráng không kém cạnh!
Tuy nhiên dàn sao Hollywood năm nay không thực sự có 1 diện mạo nào đủ "wow". Trong khi đó tại Việt Nam, dàn sao đã đầu tư công phu, đầy sáng tạo để dự Halloween. Halloween đã trở thành một "đặc sản" cuối năm không thể thiếu trong làng giải trí Việt. Khác với phong cách rùng rợn truyền thống, sao Việt những năm gần đây đã nâng tầm cuộc chơi lên một đẳng cấp mới: đầu tư như chụp tạp chí, tổ chức tiệc như dạ vũ quý tộc, và hóa thân thành những biểu tượng văn hóa với độ chi tiết đến kinh ngạc.