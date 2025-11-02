Sao Việt bây giờ chơi Halloween "khét lẹt", chẳng thua gì dàn sao thế giới!

Mùa Halloween là dịp các ngôi sao USUK thi nhau "chơi lớn" với những bộ trang phục cực kỳ công phu và sáng tạo. Không nằm ngoài sự mong đợi, dàn sao US-UK đình đám như Heidi Klum, Paris Hilton, Mariah Carey, Demi Lovato... đã đem đến những màn hóa trang mãn nhãn khán giả. Halloween 2025 không chỉ là cuộc chiến về độ "chịu chi" mà còn là sự thể hiện óc sáng tạo và tinh thần nghệ thuật của các ngôi sao, biến chính họ thành những tác phẩm nghệ thuật di động.

Tuy nhiên dàn sao USUK năm nay không có 1 màn hóa trang "gây sốc", nổi bật thực sự so với mặt bằng chung. Thậm chí, những diện mạo này cũng có phần đơn giản và an toàn, nhất là so với bữa tiệc Halloween đầy sáng tạo của dàn sao Việt như Kaity Nguyễn, Lê Hoàng Phương, Thanh Thanh Huyền, Trung Quân...

Dàn sao USUK lên đồ

Heidi Klum được mệnh danh là "nữ hoàng Halloween" khi tổ chức tiệc hóa trang hoành tráng đến 24 năm liên tiếp

Cô cùng chồng "chơi lớn" với diện mạo bò sát và hiệp sĩ

Paris Hilton xinh đẹp với tạo hình Tinkerbell...

... và miêu nữ cực kỳ sexy

Mariah Carey "chơi lớn" sang tận Nhật Bản để hóa trang thành các nhân vật anime

Nữ diva vui vẻ đón Halloween cùng 2 con sinh đôi

Demi Lovata khiến dân tình ngỡ ngàng khi tự hóa trang thành... chính mình

Amber Heard đón Halloween cùng 2 con

Ngôi sao Ở Nhà Một Mình Macaulay Culkin "chơi lớn" trong dịp Halloween

Irina Shayk - Bradley Cooper tái hợp để đưa con gái chung đi chơi

Nữ ca sĩ Pink lại hóa thân thành... đàn ông!

Naomi Campbell lên đồ thành nhân vật Cruella

1 người khác cũng diện đồ Cruella là Maye Musk - mẹ của tỷ phú Elon Musk

Thủy thủ mặt trăng Bill Kaulitz này có vẻ hơi đô con...

Ariana Madix giống Lady Gaga hơn cả Lady Gaga

Craig Melvin hóa thân thành ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson

Amaya Papaya đem diện mạo phim Avatar đi dự tiệc

Dàn sao Việt đầu tư hoành tráng không kém cạnh!

Tuy nhiên dàn sao Hollywood năm nay không thực sự có 1 diện mạo nào đủ "wow". Trong khi đó tại Việt Nam, dàn sao đã đầu tư công phu, đầy sáng tạo để dự Halloween. Halloween đã trở thành một "đặc sản" cuối năm không thể thiếu trong làng giải trí Việt. Khác với phong cách rùng rợn truyền thống, sao Việt những năm gần đây đã nâng tầm cuộc chơi lên một đẳng cấp mới: đầu tư như chụp tạp chí, tổ chức tiệc như dạ vũ quý tộc, và hóa thân thành những biểu tượng văn hóa với độ chi tiết đến kinh ngạc.

Trong ảnh là Kaity Nguyễn xinh ngất ngây với đồ Tinkerbell

2 cô dâu đẫm máu Lê Hoàng Phương và Thanh Thanh Huyền tranh thủ khoe khéo vóc dáng cực phẩm

Có ai nhận ra nhân vật quyền lực làm "bạch tuột đen" giữa dàn mỹ nhân chính là Trung Quân Idol

Ấn tượng nhất chính là Call Me Duy cùng hội bạn, đem cả khung tranh để hóa trang thành những bức tranh kinh điển

"Chủ tiệc" Hoàng Ku quá trời quậy, biến hình thành chú đà điểu

TyhD Thuỳ Dương hở bạo