Sao Tên Tôi Là Kim Sam Soon khoe ảnh hẹn hò idol bốc lửa ở Hội An, ai dè bị chê vì 1 điều

Vào hôm 7/9, nam diễn viên Lee Kyu Han (Tên Tôi Là Kim Sam Soon) đã xác nhận hẹn hò nữ idol Yujeong (Brave Girls) kém 11 tuổi. Mới đây, cặp đôi vừa tới Hội An nghỉ dưỡng, cùng tận hưởng bầu không khí hạnh phúc. Trong ngày 20/9, 2 nghệ sĩ đã đăng tải loạt ảnh từ chuyến du lịch lên Instagram cá nhân, nhanh chóng nhận về bão like từ người hâm mộ.

Trong loạt hình được chia sẻ, mỹ nhân Yujeong gây ấn tượng đặc biệt với netizen nhờ vòng 1 nóng bỏng, đầy cuốn hút. Trước ống kính, nữ idol sinh năm 1991liên tục nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc đúng kiểu người con gái đang yêu.

Tuy nhiên, kỹ năng chụp ảnh của Lee Kyu Han - Yujeong mới là tâm điểm, được đặt lên bàn cân so sánh. Chỉ với tấm hình chụp cho bạn trai được ví như tác phẩm nghệ thuật, mỹ nhân Brave Girls đã nhận về "cơn mưa" lời khen. Còn tài tử họ Lee lại bị góp ý vì chọn góc chụp không khéo, khiến khoảnh khắc Yujeong tạo dáng trong bể bơi vô cực bỗng trở thành ngâm mình trong bồn tắm khi lên hình.

Lee Kyu Han - Yujeong tận hưởng buổi hẹn hò đầu tiên sau khi công khai mối quan hệ. Và họ quyết định chọn mảnh đất hình chữ S xinh đẹp để nghỉ dưỡng. Tài tử họ Lee vừa công khai hình ảnh từ chuyến du lịch lên trang cá nhân. Được biết, tấm hình mang đậm tính nghệ thuật này do Yujeong chụp

Yujeong cũng vừa chia sẻ tới fan loạt ảnh từ chuyến du lịch ở Việt Nam. Dưới ống kính của bạn trai, nữ ca sĩ giống như đang ngâm mình trong bồn tắm chật chội. Nhiều khán giả còn nói vui rằng, tài tử Tên Tôi Là Kim Sam Soon nên học hỏi kinh nghiệm chụp ảnh cho người thương từ nam thần Hyun Bin

Tạm bỏ qua chuyện góc chụp, Yujeong vẫn gây ấn tượng với vòng 1 gợi cảm cùng làn da trắng hồng tự nhiên

Trong chuyến du lịch vừa qua, tài tử họ Lee đã chụp cho mỹ nhân Brave Girls khá nhiều hình ảnh. Trước ống kính của bạn trai, cô cứ cười không ngớt, không giấu nổi niềm vui trong chuyến du lịch đầu tiên cùng người yêu hậu công khai hẹn hò

Lee Kyu Han sinh năm 1980, chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 1996 qua bộ phim Start. Nam tài tử bắt đầu được chú ý khi đảm nhận vai nam phụ đáng ghét trong tác phẩm huyền thoại Tên Tôi Là Kim Sam Soon. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn ở Smile, You (2009), Can You Hear My Heart (2011)…

Còn Yujeong là thành viên của nhóm nhạc BB GIRLS (tiền thân là Brave Girls). Brave Girls là nhóm nhạc hiện tượng, bất ngờ gây sốt vào 2 năm trước với ca khúc Rollin' được phát hành hồi năm 2017. Trong nhóm, Yujeong gây chú ý nhờ nụ cười rạng rỡ.

Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng

