Sao phim "Tuổi Thanh Xuân" Kang Tae Oh sắp nhập ngũ

Với thời gian bắt buộc nhập ngũ 2 năm của Hàn Quốc, nhiều diễn viên đã trì hoãn nghĩa vụ của mình cho đến khi họ ở độ tuổi cuối 20. Theo truyền thông Hàn Quốc, có 8 nam diễn viên sinh năm 1994 được khán giả yêu mến này sẽ sớm nhập ngũ.

Cái tên đầu tiên được nhắc đến trong danh sách này là nam diễn viên Kang Tae Oh - diễn viên được khán giả Việt Nam yêu mến qua bộ phim Tuổi Thanh Xuân của VFC.

Kang Tae Oh hiện đang đóng vai chính trong loạt phim nổi tiếng Extraordinary Attorney Woo. Với bộ phim này, nam diễn viên sinh năm 1994 được cho là cuối cùng cũng được công nhận về hình ảnh và kỹ năng diễn xuất của mình.

Kang Tae Oh là diễn viên chuyển từ vai trò ngôi sao thần tượng sang diễn viên, vì thế, Tae Oh đã có một thời gian khó khăn dưới ánh đèn sân khấu để có thể nhận được sự chấp nhận và đánh giá tốt từ giới chuyên môn cũng như công chúng. Mặc dù sự nổi tiếng đang tăng vọt nhưng Kang Tae Oh sẽ phải tạm dừng sự nghiệp của mình khi nhập ngũ.

7 cái tên tiếp theo sau Kang Tae Oh là Nam Joo Hyuk - ngôi sao của phim Hai Mươi Lăm, Hai Mươi Mốt, Song Kang, Park Jin Young, Kim Min Gue, Na In Woo, Kim Woo Seok và Kang Seung Yoon.

Theo J.Stars