Sao phim "Sex is Zero" tiết lộ ăn 3 quả chanh mỗi ngày: Ai cũng nhăn mặt nhưng biết lý do lại muốn học theo

Ha Ji-Won nổi tiếng sau khi đóng vai chính trong các bộ phim ăn khách như "Sex is Zero", "Secret Garden", "Hwangjini" và "Empress Ki". Ở tuổi 46, cô trông không hơn 25 tuổi là mấy.

Một số cư dân mạng nói rằng cô không già đi chút nào so với hồi đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn Secret Garden. Năm 2020, một số người thậm chí còn "đào" một bức ảnh từ bộ phim "Sex Is Zero" năm 2002 của cô và thốt lên rằng "trông cô ấy trẻ gần như 18 năm trước".

Cứ mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, vẻ bề ngoài trẻ trung của Ha Ji-Won lại khiến người ta không thể không thốt ra câu hỏi "bí quyết của cô là gì?". Và cũng không phụ lòng người hâm mộ, nữ chính phim "Sex is Zero" cũng từng tiết lộ không ít lần về những thói quen sống của mình, trong đó có cả những việc mà khi nghe xong nhiều người lập tức nhăn mặt.

Ha Ji-won ăn ba quả chanh mỗi ngày vì làn da không tì vết của mình. Ảnh: @hajiwon1023/Instagram

Cô nói rằng mình đeo khẩu trang mỗi ngày trên One TV Asia. Với Access Showbiz Tonight, cô chia sẻ rằng mình cười rất nhiều vì việc này giúp cơ mặt săn chắc. "Ăn chanh cũng là bí mật của tôi. Tôi ăn ba quả chanh mỗi ngày. Vì chanh có vị chua, nó cũng có tác dụng nâng cao cơ mặt của tôi và ngăn ngừa nếp nhăn", cô tiết lộ thêm.

Theo trang web K-Drama Stars, công thức cocktail soju chanh của Ha Ji-Won bao gồm: 1/3 lon nước tăng lực, một thìa mật ong và ba quả chanh vắt với một chai rượu soju. Nữ chính Hoàng hậu Ki nói: "Mỗi lần tôi uống cocktail soju chanh tự pha chế, tôi sẽ nhận được lời khen về làn da của mình vào ngày hôm sau".

Uống nước chanh hàng ngày có tác dụng gì đối với làn da?

Kết hợp nước chanh vào thói quen hàng ngày là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để nuôi dưỡng làn da từ trong ra ngoài. Cộng với thực hiện các thói quen chăm sóc da tốt, chẳng hạn như làm sạch, dưỡng ẩm, bôi kem chống nắng đầy đủ... cũng sẽ giúp tối đa hóa lợi ích của việc uống nước chanh đối với làn da.

Theo trang thông tin y tế WebND, chanh đặc biệt giàu vitamin C. Chanh chứa khoảng 35 miligam vitamin C, chiếm hơn một nửa lượng vitamin C cần thiết trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại, giúp cơ thể hấp thụ sắt và hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Trái cây họ cam quýt là một số nguồn thực phẩm tốt nhất của vitamin C.

Sở dĩ tiêu thụ chanh có lợi cho nhan sắc và giúp chị em có da sáng là vì vitamin C trong chanh giúp hình thành collagen, một loại protein hỗ trợ làn da. Vitamin C, axit folic, vitamin B và khoáng chất trong chanh có thể giúp cải thiện mụn trứng cá, da dầu, mụn đầu đen trên da.

Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do stress oxy hóa, có thể tăng cường sức khỏe của da. Nghiên cứu ban đầu cho thấy rằng uống một loại đồ uống làm từ nước chanh có thể cải thiện làn da của bạn và làm chậm sự lão hóa của làn da.

Bạn có thể nhận được những lợi ích này bằng cách ăn chanh hoặc thoa chanh trực tiếp lên da. Tuy nhiên, Chanh là một thành phần phổ biến trong nhiều sản phẩm mỹ phẩm - bạn cũng có thể tự làm nhưng hãy kiểm tra với bác sĩ trước.

Lưu ý khi ăn chanh: Không nên ăn quá nhiều chanh vì có thể gây hại cho men răng, làm tổn thương niêm mạc miệng và thực quản. Người bị trào ngược dạ dày, loét dạ dày, dị ứng, phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng chanh. Nên uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch. Hoặc, vắt chanh vào salad, món cá hoặc các món khai vị để tăng thêm hương vị và lợi ích sức khỏe.