Sao phim "Sex and the city" U60 vẫn có vóc dáng nuột nà, là biểu tượng thời trang quyền lực: Bí quyết giữ cơ thể săn chắc cực đơn giản

Mỹ nhân đa tài và giàu có

Sarah Jessica Parker nổi tiếng là ngôi sao tài năng với sự nghiệp thành công rực rỡ trong nhiều lĩnh vực từ diễn xuất, kinh doanh đến thời trang,...

Bà sinh năm 1965 tại Hoa Kỳ và hoạt động trong ngành giải trí từ khi còn nhỏ. Nhưng phải đến vai diễn Carrie Bradshaw trong loạt phim truyền hình bom tấn "Sex and the City", mới giúp bà chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất.

Hơn nữa, sau bộ phim bà cũng gặt hái được nhiều thành công từ thời trang và trở thành một trong những biểu tượng quyền lực. Gu thời trang sáng tạo và táo bạo của bà đã góp phần không nhỏ vào việc định hình phong cách thời trang cho phụ nữ trong thập niên 2000.

Và sau thành công của vai diễn Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker đã giành được nhiều giải thưởng danh với bốn giải Quả cầu vàng và hai giải Primetime Emmy, khẳng định tài năng diễn xuất vượt trội của mình.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, Sarah Jessica Parker sở hữu hàng loạt các bộ phim kinh điển như: Failure to Launch, The Family Stone, Did You Hear About the Morgans?,...

Không chỉ thành công trong lĩnh vực điện ảnh, Sarah Jessica Parker cũng rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Năm 2014, bà ra mắt dòng giày cao cấp mang tên SJP Collection, hợp tác với nhà bán lẻ Nordstrom rồi nhanh chóng mở rộng thương hiệu cá nhân của mình sang các lĩnh vực khác như túi xách và nước hoa,..

Bên cạnh đó, bà còn là nhà sản xuất của nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh lớn, sở hữu công ty sản xuất riêng của mình.

Hiện Sarah Jessica Parker sở hữu khối tài sản khủng lên tới 200 triệu USD (4,9 nghìn tỷ đồng). Và hiện bà có cuộc sống viên mãn bên nam diễn viên Matthew Broderick (kết hôn năm 1997) và ba người con là: James Wilkie Broderick cùng cặp song sinh Marion và Tabitha.

Biểu tượng thời trang Hollywood với bí quyết giữ dáng cực đơn giản

Ngoài những thành công trong sự nghiệp điện ảnh và kinh doanh, Sarah Jessica Parker còn được biết đến là một trong những biểu tượng thời trang quyền lực nhất của Hollywood.

Phong cách thời trang của bà luôn là đề tài được báo giới săn đón, từ những lần xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ cho đến những bộ trang phục đời thường.

Sarah Jessica Parker có khả năng kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại, tạo ra những xu hướng thời trang mới mẻ và độc đáo.

Mới đây, tại phim trường And Just Like That mùa 3 (phần tiếp theo của loạt phim truyền hình HBO Sex and the City đã có 2 mùa trước đó và sẽ được ra mắt vào năm 2025) Sarah Jessica Parker tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ với phong cách thời trang thời thượng của mình.

Dù đã U60 nhưng Sarah Jessica Parker vẫn thể hiện đẳng cấp có thể "cân" mọi loại thiết kế với làn da sáng mịn và lớp makeup nhẹ nhàng hack tuổi

Bà tự tin diện những bộ cánh có màu sắc lòe loẹt, khó phối

Khi thì diện những chiếc váy denim năng động và trẻ trung

Có những lúc Sarah Jessica Parker diện trang phục lộng lẫy, tự biến phim trường thành sàn trình diễn cho riêng mình

Để diện trang phục nào cũng đẹp, mỹ nhân U60 rất chú ý giữ gìn vóc dáng cơ thể. Một trong những bí quyết giúp bà giữ dáng, duy trì sức khỏe tốt hàng chục năm qua là đi bộ thường xuyên.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Sarah Jessica Parker tiết lộ: "Tôi đi bộ mỗi ngày. Tôi sống ở thành phố và đi bộ rất nhiều. Điều này vừa tốt cho vóc dáng, sức khỏe, giúp tăng miễn dịch vừa thuận lợi cho cuộc sống ở nơi đông đúc".

Sarah Jessica Parker sống trong căn nhà 5 tầng nên tận dụng luôn việc di chuyển giữa các tầng nhà để đi bộ. Sau tuổi 50, nữ diễn viên còn trang bị thêm máy đi bộ tại nhà để tiện đếm được số bước chân. Cô chia sẻ, bản thân cần đảm bảo đi bộ mỗi ngày 10.000 bước chân để giữ body săn chắc, cải thiện sức khỏe tốt hơn khi mình ngày càng già đi.

(Tổng hợp)