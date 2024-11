Sao phim "Sex and the City" U50 vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm, mảnh mai nhờ tránh 1 CHẾ ĐỘ ĂN khoa học

Heidi Klum (sinh năm 1973) là một siêu mẫu, người dẫn chương trình nổi tiếng mang quốc tịch Đức. Bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực giải trí từ năm 19 với vai trò là người mẫu. Không chỉ thống trị sàn diễn, nữ diễn viên còn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trên màn ảnh rộng. Cô từng tham gia đóng nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Desperate Housewives", "The Devil Wears Prada", "How I Met Your Mother",...

Với đôi mắt xanh nâu cuốn hút cùng đôi chân dài, đẹp bắt mắt, nữ diễn viên không chỉ thống trị sàn diễn mà còn là người dẫn chương trình thực tế nổi tiếng "Project Runway" là điều ai cũng muốn biết.

Bên cạnh đó, cô còn được nhiều người ngưỡng mộ với vóc dáng mảnh mai, thon gọn. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên tiết lộ một công thức giữ dáng khoa học, lành mạnh mà cô đang thực hiện mỗi ngày.

Phương pháp ăn kiêng độc đáo

Để giữ được vóc dáng gợi cảm, cuốn hút, nữ diễn viên đã áp dụng một phương pháp giảm cân đặc biệt, có tên gọi là "Chế độ ăn kiêng Perricone". Người tạo ra chế độ ăn kiêng này là Tiến sĩ Nicholas Perricone. Ông là một bác sĩ da liễu, tác giả của nhiều cuốn sách về chăm sóc da, giảm cân và giữ gìn sức khỏe. Hiện tại, ông đang điều hành một công ty chăm sóc da Perricone MD nổi tiếng.

Chế độ ăn kiêng Perricone sẽ được áp dụng trong vòng 28 ngày với kế hoạch bữa ăn đầy đủ. Chế độ này sẽ giúp cải thiện tinh thần, tăng cường năng lượng sức khỏe thể chất tổng thể thông qua việc ăn kiêng. Ngoài ra, chế độ ăn kiêng này cũng yêu cầu người áp dụng cần tập thể dục và chăm sóc da để đạt được hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nicholas Perricone tuyên bố rằng việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp tăng cường sức khỏe làn da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Đối với chế độ ăn kiêng Perricone, nữ diễn viên Heidi Klum phải giảm ăn những thực phẩm chứa chất béo bão hòa, đường tinh luyện và các loại carbohydrate có chỉ số đường huyết cao khác. Chẳng hạn, các loại thực phẩm như bánh mì, đồ chiên, nước ép trái cây, mì ống, đồ ăn nhẹ, soda,... đều cần phải loại bỏ khỏi khẩu phần ăn hàng ngày.

Đồng thời, nữ diễn viên phải tăng lượng thức ăn bổ dưỡng, giàu protein và chất chống oxy hóa bao gồm trái cây, rau, đậu, cá, dầu ô liu và sữa chua,... Đặc biệt, để áp dụng thành công chế độ ăn kiêng này, nữ diễn viên buộc phải kiêng đường tuyệt đối.

Những lưu ý khi áp dụng chế độ ăn kiêng Perricone

Nhiều người cho rằng chế độ ăn kiêng Perricone quá hạn chế các loại thực phẩm có thể tiêu thụ. Nguyên do vì chế độ này cấm các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, thậm chí là đối với những thực phẩm lành mạnh như rau có tinh bột, cà phê và nhiều loại đồ ăn khác.

Bên cạnh đó, chế độ ăn kiêng hạn chế với nhiều quy tắc ăn uống có thể dẫn đến nỗi ám ảnh đồ ăn, khiến bạn luôn cảm thấy áp lực đối với vấn đề ăn uống. Điều này có thể làm suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.

Đặc biệt, nhiều người cảm thấy chế độ ăn kiêng này quá khắc nghiệt trong một thời gian dài. Họ muốn có chế độ ăn đa dạng hơn, đôi khi được tự do thưởng thức một số loại thực phẩm không được coi là lành mạnh. Do đó, chế độ ăn kiêng Perricone sẽ cần bạn phải kiên trì, chấp nhận từ bỏ những loại đồ ăn có chỉ số đường huyết cao.

Ngoài ra, chế độ ăn kiêng Perricone cũng sẽ khiến bạn tốn nhiều chi phí, bao gồm các thành phần đắt tiền như cá hồi và thực phẩm bổ sung, có thể không phù hợp với một số người có điều kiện kinh tế hạn chế.