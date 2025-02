Theo diễn viên Kristin Davis, Sarah Jessica Parker không hài lòng với chiếc váy cưới hiệu Vera Wang cô mặc trong một cảnh phim Sex and the City. Cảnh phim này nằm trong phần 3, tại đám cưới của nhân vật Charlotte do Kristin Davis thể hiện. Cô nói đã có một cuộc tranh cãi về trang phục xảy ra trên phim trường Sex and the City thời điểm đó.

Davis - người đóng vai Charlotte York trong loạt phim - cho biết Parker (người đóng vai Carrie Bradshaw) "vẫn tức giận" về chiếc váy phù dâu màu be. Cô nói với Michael Patrick King - người dẫn chương trình podcast "Are you a Charlotte?": "Sarah không muốn mặc đồ màu be trong đám cưới của Charlotte. Sarah vẫn tức giận về chuyện đó".

Theo lời Davis, Sarah Jessica Parker đã rất tức giận đến nỗi cô đã sửa lại chiếc váy và cố gắng tạo kiểu khác đi.

"Sarah đã cắt chiếc váy Vera Wang. Cô ấy ghét nó. Cô ấy không muốn mặc màu be nhiều đến vậy, cô ấy cắt nó ra và bắt đầu ghép vải kẻ caro vào...".

Ngôi sao phim Sex and the City cũng nói thêm rằng Parker sau đó còn đã đến gặp cô để trút giận về bộ trang phục và cô không thể hiểu tại sao Parker thời điểm đó lại tức giận với chiếc váy phù dâu màu be ấy đến vậy.

Các phù dâu của Charlotte bao gồm Carrie, Samantha (Kim Cattrall) và Miranda (Cynthia Nixon) đều mặc váy Vera Wang màu be có kiểu dáng hơi khác nhau. (Ảnh: HBO)

Theo những hình ảnh của cảnh này trong phim, 3 người mặc trang phục phù dâu không giống nhau. Váy của Miranda che đi phần xương quai xanh của cô trong khi váy của Samantha có đường viền cổ áo trễ và dây đeo hở một chút. Trong khi đó, váy của Carrie là chiếc váy hở vai duy nhất.