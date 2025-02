The Scandal of Chunhwa là bộ phim cổ trang Hàn Quốc mới ra mắt và được gắn mác 18+. Phim được lấy cảm hứng từ những bức tranh "người lớn" của Hàn Quốc xưa nên ngay từ khi chưa ra mắt đã khiến dư luận Hàn xôn xao đứng ngồi không yên. Hiện phim đã phát hành hai tập đầu tiên và lập tức trở thành chủ đề nóng tại quê nhà.

Ngay hai tập đầu, khán giả đã được thấy khá nhiều những cảnh giường chiếu, ân ái bỏng mắt khắp phim, từ tranh minh hoạ đến phiên bản người thật. Đặc biệt phim có nhiều phân cảnh đặc tả chuyện giường chiếu bằng… âm thanh càng khiến cho người xem ngượng ngùng. Tuy không táo bạo đến mức để diễn viên lộ cả vòng 1 như The Queen Who Crowns phát hành gần đây (cũng là phim cổ trang 19+) nhưng The Scandal of Chunhwa vẫn khiến người xem bất ngờ dù đã chuẩn bị tâm lý từ đầu. Có tới 2 cặp đôi với 4 diễn viên và rất nhiều cảnh ân ái trải dài suốt 2 tập nhưng nữ chính Go Ara thì chưa có phân cảnh nhạy cảm nào.

Nhiều cảnh nóng trải dài 2 tập đầu

The Scandal of Chunhwa lấy cốt truyện xoay quanh công chúa Hwa Ri (Go Ara), người đã thất bại trong mối tình đầu của mình và quyết định tự lên đường tìm đức lang quân như ý. Cô đã vướng vào rắc rối với tên sát nhân khét tiếng đúng lúc tìm được ứng cử viên sáng giá cho cuộc hôn nhân của mình.

Thực tế dù lấy cảm hứng từ những bức tranh "người lớn" nhưng cốt truyện của bộ phim lại được đánh giá là rất nhẹ nhàng, đáng yêu và phù hợp hơn với đối tượng khán giả thanh thiếu niên. Sau 2 tập đầu, ngoài những cảnh nóng ra thì phim cũng được bao trùm bởi bầu không khí đáng yêu, hài hước. Người xem đánh giá cao cốt truyện nhẹ nhàng, những diễn biến nhanh chóng của tác phẩm.

Điểm đáng tiếc duy nhất là sau 5 năm mới tái xuất màn ảnh nhỏ, diễn xuất của Go Ara vẫn không tiến bộ hơn là bao. Màn thể hiện của cô chưa thực sự thuyết phục được người xem bởi phần biểu cảm đôi khi còn khá vụng về. Bù lại, ngoại hình bừng sáng của cô lại khiến khán giả choáng ngợp. Quá lâu rồi mới trở lại mới thể loại phim cổ trang vốn là lĩnh vực sở trường lại còn được xuất hiện trong tạo hình công chúa, nhan sắc của Go Ara được toả sáng một cách tuyệt đối. Sắc đẹp đúng chuẩn nghiêng nước nghiêng thành, kể cả ở trong tạo hình giả trai của cô khiến người xem có thể tạm quên những khuyết điểm về diễn xuất. Hi vọng trong những diễn biến sắp tới, Go Ara sẽ có sự cải thiện về diễn xuất của mình.

Nhan sắc xinh đẹp của Go Ara trong phim

Nguồn ảnh: TVING