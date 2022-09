Sao phim “Sex and the City” quay lại đóng phim sau bê bối tình dục

Tuy nhiên, sự trở lại của Chris lần này là tại sân khấu kịch. Noth đã sản xuất, đạo diễn và đóng vai chính trong buổi đọc một đêm cuốn sách "Rhinoceros" của Eugene Ionesco tại Saint James Place ở Great Barrington, Mass. Và theo Page Six, ông là một "diễn viên sân khấu xuất sắc".

"Nó đã được đón nhận nồng nhiệt. Anh ấy đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt vào cuối vở kịch" - một nguồn tin nói với Page Six.

Noth tuyển chọn tài năng địa phương và khiến vở diễn. Sự xuất hiện lần này là lần đầu tiên cựu ngôi sao "Law & Order" biểu diễn công khai kể từ khi nhân vật Mr. Big của ông bị giết trong bản khởi động lại "Sex and the City" của HBO Max, "And Just Like That", và lần xuất hiện cuối cùng đó đã bị chỉnh sửa.

Noth đã bị sa thải sau khi hai phụ nữ tố cáo ông về hành vi tấn công tình dục trong quá khứ. Noth đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc tấn công tình dục.

Ảnh: Page Six