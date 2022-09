Đây là cái tên đằng sau vai phản diện của Trò Chơi Vương Quyền, đã phong độ còn đóng toàn "bom tấn"

Góp phần vào thành công lan rộng toàn thế giới của Game of Thrones - Trò Chơi Vương Quyền không chỉ có dàn nhân vật chính diện như gia đình Stark, Jon Snow hay "mẹ rồng" Daenerys. Bộ phim do HBO sản xuất còn ghi điểm bởi những vai phản diện có chiều sâu, được yêu thích không thua kém gì nhân vật phe tốt. Trong số đó, hình tượng Night King - Dạ Đế chắc chắn để lại trong lòng khán giả nhiều ký ức mãnh liệt nhất.

Dạ Đế - phản diện đáng sợ của Trò Chơi Vương Quyền

Trong Trò Chơi Vương Quyền, Dạ Đế là nhân vật vô cùng khó đoán, kiệm lời và thuộc hàng nguy hiểm nhất. Cùng với binh đoàn "xác sống" của mình, Dạ Đế đi đến đâu thì gieo rắc tai ương và cái chết đến đấy, là mối đe dọa lớn nhất của phe Stark. Trong cuộc chiến cuối cùng, cô bé Arya Stark là người đã kết liễu được Dạ Đế trong một trận đánh cận chiến trong gang tấc. Dù chịu thua nhưng Dạ Đế sau cùng vẫn được khán giả nhớ thương nhờ cách xây dựng tinh tế, trên hết là ngoại hình vô cùng ấn tượng. Vậy ai là người đã đứng sau nhân vật này?

Ai là người đứng sau vai Dạ Đế

Vladimir Furdik (nghệ danh Furdo) chính là cái tên đứng sau tạo hình Dạ Đế gây ám ảnh một thời của Trò Chơi Vương Quyền. Thực chất trong mùa 6, Furdik đã từng xuất hiện dưới hình dạng con người, đó là trước khi Dạ Đế bị hành quyết và trở thành phản diện.

Vladimir Furdik vào vai Dạ Đế

Theo chia sẻ từ ekip, tổ hóa trang đã mất nhiều giờ liền để giúp các diễn viên hóa thân thành hình tượng giả tưởng (như Dạ Đế), cũng như thêm vài giờ nữa để cởi bỏ chúng ra. Từ một ekip có phần nhỏ lẻ, Trò Chơi Vương Quyền dần dần mở rộng với quy mô "bom tấn" như một kết quả hiển nhiên do sức hút khổng lồ từ loạt phim.

Phần hóa trang công phu của nhân vật Dạ Đế

Ngoài Trò Chơi Vương Quyền, Vladimir Furdik còn góp mặt trong nhiều siêu phẩm Hollywood khác, phần lớn đều giữ vai trò đóng thế vô cùng quan trọng. Một số sản phẩm anh từng tham gia gồm có Thor: The Dark World, Narnia, Xác Ướp Ai Cập 3, Skyfall, Snow White and The Huntsman, The Witcher, Army of the Dead,... Bắt đầu sự nghiệp từ đầu thập niên 90, cho đến nay Furdik đã tham gia gần cả trăm dự án lớn nhỏ với kinh nghiệm đóng thế không thể phủ nhận.

Ở tuổi ngoài 50, Vladimir Furdik vẫn rất phong độ và giữ nhiệt huyết với nghề

Nguồn: HBO