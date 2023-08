Sao nữ vừa tái xuất đã bị chê kém sắc so với nữ phụ, nét diễn "cố tỏ ra dễ thương" khiến netizen khó chịu

Người Yêu Dấu (My Dearest) là một bộ phim cổ trang Hàn Quốc vừa ra mắt những tập đầu tiên trên kênh MBC, với sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng là Nam Goong Min và Ahn Eun Jin. Phim ở màn với tỉ suất người xem là 4,7%, tương đối đuối sức so với đối thủ đến từ đài SBS là The First Responders 2 cũng mới lên sóng với rating 7,1% cho tập 1. Khán giả để lại nhiều bình luận, rằng tập đầu của My Dearest không thực sự hấp dẫn khi nhịp phim khá chậm, cặp đôi chính Lee Jang Hyun (Nam Goong Min) và Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin) cũng xuất hiện khá mờ nhạt do phải nhường đất diễn cho quá nhiều nhân vật khác.

Trong phim, Gil Chae là một quý tộc xinh đẹp, có biệt danh là "người phụ nữ có 99 cái đuôi của làng Neunggeun" vì luôn nói lời đường mật với đàn ông để họ hiểu lầm cô có tình cảm với họ. Jang Hyun lại là người đàn ông bí ẩn bị đồn là hợp tác với những kẻ man di mọi rợ, là kẻ đào hoa đến mức ở mỗi tỉnh đều có một người phụ nữ. Nửa cuối tập 1, họ có cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Không chỉ mở màn kém hấp dẫn, sau tập 1, nhiều khán giả còn phàn nàn về nữ chính Ahn Eun Jin. Vào vai một quý tộc xinh đẹp nhưng trên thực tế, Ahn Eun Jin vốn không phải người được đánh giá quá cao về diện mạo. Cô thường được khen là sở hữu vẻ đáng yêu, trong sáng, hoạt bát chứ không phải kiểu mỹ nhân chuẩn gu người Hàn. Thực chất ngay từ khi phim chưa lên sóng, đã có nhiều topic thảo luận, so sánh về diện mạo của cô và nữ phụ Lee Da In, đa phần đều cho rằng Lee Da In có phần lấn át nữ chính về diện mạo, visual cũng hợp với tạo hình cổ trang hơn.

Hai sao nữ Người Yêu Dấu ở hậu trường phim

Thêm vào đó, có không ít khán giả lại cảm thấy khó chịu Ahn Eun Jin liên tục tỏ ra dễ thương, ngổ ngáo ở tập phim đầu tiên. Dù biết đó là để phục vụ cho vai diễn nhưng sự diễn xuất của cô bị cho là hơi lố. Chưa kể, ở hai tác phẩm nổi tiếng trước đó là Hospital Playlist và The Good Bad Mother, Ahn Eun Jin cũng có nhiều phân cảnh thể hiện sự đáng yêu, nhõng nhẽo nên đến tác phẩm này, khán giả mong muốn được thấy cô lột xác, thể hiện một kiểu tính cách khác. Dĩ nhiên phim mới chỉ bắt đầu chiếu tuần đầu tiên, khán giả vẫn có thể đặt niềm tin vào sự chuyển biến tâm lý của nhân vật và sự lột xác của Ahn Eun Jin trong tương lai.



Nguồn ảnh: MBC