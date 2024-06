Sao nữ Vbiz vắng mặt tại hôn lễ Midu sau khi lỡ lộ chuyện mang bầu?

Hôn lễ của Midu và thiếu gia Minh Đạt tổ chức vào tối 29/6 đã gây sốt, được chia sẻ chóng mặt mạng xã hội. Dàn sao Việt nổi tiếng đã tham dự và quậy tưng bừng trong ngày trọng đại của nữ diễn viên 8x như Mai Phương Thuý, Ninh Dương Lan Ngọc, Sam, Sĩ Thanh...

Đáng chú ý, vào sáng 30/6, Diễm My 9x đã đăng tải hình ảnh của Midu trên story và tiết lộ lý do không tham gia lễ cưới. "Chúc mừng cô dâu xinh đẹp nhất đêm qua. Dù bận việc không tham dự lễ cưới được nhưng vẫn theo dõi từ xa sự lung linh này. Chúc mừng bà Du nha", Diễm My 9x viết.

Vừa qua, cô đã vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng với bạn trai Vinh Nguyễn. Nguyên do vì trên sóng trực tiếp, Nhã Phương đã quay sang hỏi chồng: "Hôm bữa menu ăn lúc bầu của em, anh có cho ai đúng không?". Ngay lập tức, Trường Giang đã đáp lại: "Diễm My đó, Diễm My 9X". Khi vừa nghe câu trả lời của chồng, Nhã Phương có biểu cảm cười gượng, xoay camera về hướng khác rồi nói: "À, Diễm My cũng đang có dự định thôi".

Diễm My 9x gửi lời chúc online tới Midu, tiết lộ lý do không thể tham gia vì có việc bận

Vừa qua, cô vướng tin mang thai con đầu lòng vì Trường Giang - Nhã Phương để lộ chuyện cô xin menu cho mẹ bầu

Thời gian qua, Diễm My 9x bị soi nhiều dấu hiệu giống với phụ nữ đang mang thai như diện đồ rộng, đi dép thấp, khuôn mặt tròn trịa hơn... Bằng chứng rõ nhất là trong clip được đăng tải trên trang cá nhân, nữ diễn viên để lộ vòng 2 lùm lùm, nhiều người còn đoán cô đã bầu bí tầm 4-5 tháng.

Vào tháng 11/2023, Diễm My 9x từng phủ nhận chuyện mang thai. "Cuối tuần vận động cỡ này mà ai đồn gì tui đó. Sáng My vẫn chạy bộ bình thường nha mọi người ơi. Chưa có 'tin vui' gì đâu ạ. Vẫn chạy như ngựa đây ạ". Từng lên tiếng phủ nhận ngay khi vướng nghi vấn mang thai tuy nhiên tới nay cô khiến netizen nghi ngờ vì vẫn im lặng.

Diễm My 9x bị soi dấu hiệu mẹ bầu trong suốt thời gian qua vì thường xuyên mặc đồ rộng, để lộ vòng 2 lùm lùm

Diễm My và Vinh Nguyễn biết nhau từ cuối năm 2015, đến tháng 10/2016 công khai xuất hiện trong sự kiện Liên hoan phim Australia. Chồng của Diễm My là người không hoạt động nghệ thuật, anh là doanh nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên đi lại giữa hai nước Việt Nam và Australia.

Trước đó, Vinh Nguyễn từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Gần đây, anh đã chuyển về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Vinh Nguyễn và gia đình có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng.

Diễm My và Vinh Nguyễn quen biết nhau từ cuối năm 2015

Thời gian đầu, Diễm My 9x và Vinh Nguyễn phải yêu xa, cả hai tạo bất ngờ cho đối phương bằng cách đặt vé bay không báo trước đến để thăm nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn 3 năm đầu cả hai cũng không tránh khỏi những rạn nứt, đổ vỡ. Khi những khác biệt trong tính cách quá lớn, không thể hoà giải thì Diễm My và Vinh Nguyễn quyết định dừng lại. Thế nhưng sau 4 tháng không liên lạc thì cả hai cho nhau cơ hội để yêu lại từ đầu, Diễm My chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Kể từ đó, cặp đôi dành nhiều thời gian tìm hiểu đối phương, thường xuyên cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Dù không làm nghệ thuật nhưng Vinh Nguyễn thông cảm, thấu hiểu cho công việc diễn viên của bà xã. Nam doanh nhân cầu hôn nữ diễn viên trên khinh khí cầu tại Úc hồi tháng 12/2022 đến tháng 12/2023 thì tổ chức lễ cưới.