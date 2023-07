Sao nữ Vbiz không dám tin, bật khóc khi con trai bị chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ

Sau 5 năm kết hôn với Jay Quân, Chúng Huyền Thanh hiện là mẹ bỉm của 2 bé trai 5 tuổi và 2 tuổi. Từ sau khi lui về chăm sóc gia đình nhỏ, Chung Huyền Thanh ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí mà thay vào đó sẽ tham gia những chương trình talkshow về gia đình, chia sẻ kinh nghiệm mẹ bỉm. Mới đây, Á quân The Face Vietnam khiến ai cũng nghẹn ngào khi kể chuyện con trai đầu lòng bị chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ.

Cụ thể, trong một chương trình dành cho bố mẹ bỉm vừa được phát sóng, Chúng Huyền Thanh và Jay Quân đã bàn luận về chủ đề biểu hiện và cách điều trị cho trẻ con có dấu hiệu mắc hội chứng tự kỷ, chậm nói. Về trường hợp của gia đình, Chúng Huyền Thanh chia sẻ: "Con tôi có khoảng thời gian bị chậm nói, bé có những phát triển mà tôi nhận ra là biểu hiện hội chứng tự kỷ nhẹ. Lúc đầu vợ chồng tôi không dám tin con bị như thế đâu, sau đó gia đình cũng động viên 2 vợ chồng đưa con đi khám để xem tại sao bé gần 3 tuổi rồi mà không nói được một từ nào mà chỉ tập trung vào những hình tròn xoay xoay. Khi đưa đi khám, bác sĩ nói con tôi bị hội chứng tự kỷ nhẹ và phải cho bé theo học trường can thiệp đặc biệt. Lúc đó, vợ chồng tôi rất buồn bã vì không dành nhiều thời gian cho con".

Chúng Huyền Thanh bật khóc vì từng dành ít thời gian cho con trai

Do phát hiện từ lúc bé còn nhỏ và có những phương án điều trị thích hợp nên tình trạng của con trai Chúng Huyền Thanh - Jay Quân dần ổn định hơn. Mẹ bỉm 2 con cho biết nhóc tỳ được các giáo viên nhận xét có sự tiến bộ: "Sau thời gian học ở trường can thiệp, tôi thấy con có những sự phát triển để gần như có thể theo học ở một trường bình thường. Chỉ còn 1 vài năm con nữa con sẽ lên lớp 1, tôi lo lắng không biết bé có thể theo kịp các bạn hay không hay sẽ phải học lùi lại 1 năm. Vợ chồng tôi cố gắng trao đổi với giáo viên ở trường can thiệp và các cô nói bé có sự tiến bộ. May mắn vợ chồng tôi phát hiện ra tình trạng của con từ sớm".

Chúng Huyền Thanh và Jay Quân kết hôn vào năm 2017. Khi lên chức mẹ bỉm ở tuổi 21, Chúng Huyền Thanh không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn nên phải tra cứu thông tin trên mạng mỗi lần các con có vấn đề.

Nói về quyết định sinh con khi còn khá trẻ, Chúng Huyền Thanh từng chia sẻ: "Thực ra lúc đó em rất sợ, vì em còn quá trẻ. Bố mẹ cũng chưa thật sự đồng ý, vì không biết lấy chồng em sẽ sống như thế nào. Anh Quân khi được thông báo em có bầu, mặt cũng tỉnh queo nhưng em biết anh cố tỏ ra là mình ổn để làm chỗ dựa cho em".