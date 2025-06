Sao nữ Vbiz được cầu hôn ở độ cao 900m: Từng rạn nứt vì yêu xa, giữ kín 1 thông tin trong suốt 7 tháng

Diễm My 9x bắt đầu đóng phim từ lúc năm tuổi. Sau đó, người đẹp làm mẫu ảnh và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp sau khi vào đại học. Cô từng tham gia các bộ phim điện ảnh như Gái già lắm chiêu 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990... Ngoài ra, cô còn lấn sân làm MC, người mẫu ảnh nhờ sở hữu sắc vóc nổi bật.

Bên cạnh sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Vào cuối năm 2022, Diễm My 9x được bạn trai doanh nhân cầu hôn trên khinh khí cầu. Cô hạnh phúc chia sẻ: "Khi chúng ta ở độ cao 3000 ft, anh đã khiến em tỏa sáng như một chiếc nhẫn cầu hôn".

Ông xã của Diễm My tên Vinh Nguyễn, là một doanh nhân thành đạt. Anh tốt nghiệp cử nhân ở Đại học Swinburne và tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học RMIT Úc. Vinh Nguyễn cũng đạt được nhiều thành công trong quá trình kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Trong đó, có một nhà hàng được Michelin lựa chọn. Sau khi Vinh Nguyễn tốt nghiệp Đại học, anh trở về Việt Nam để xây dựng sự nghiệp.

Diễm My 9x và ông xã lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc. Từ đó, cả hai dần cảm mến nhau và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương. Cặp đôi từng có khoảng thời gian rạn nứt vì yêu xa. Diễm My 9x từng tâm sự trong 3 năm đầu yêu xa cô và bạn trai từng chia tay nhưng sau đó may mắn cả 2 không bỏ lỡ nhau. Cô chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Sau 7 năm đồng hành bên cạnh nhau, Diễm My 9x và nửa kia quyết định về chung một nhà vào tháng 12/2023. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở TPHCM. Nhiều sao Việt như Trường Giang - Nhã Phương, Trấn Thành - Hari Won, Tiến Luật, Ái Phương… đến để chúc mừng cặp đôi.

Diễm My 9x từng chia sẻ cảm thấy hạnh phúc vì cảm nhận được sự tử tế, kiên nhẫn, tình yêu thương và đặc biệt là sự lạc quan từ chồng. Sau khi kết hôn, vợ chồng nữ diễn viên sống trong căn biệt thự mới xây, bên cạnh nhà bố mẹ chồng.

Vào tháng 1/2025, nữ diễn viên sinh năm 1990 đã sinh con đầu lòng. Ở giai đoạn đầu mang thai, người đẹp giấu kín thông tin trước công chúng. Khi tham dự sự kiện, Diễm My 9x cũng lựa chọn các trang phục rộng rãi để giấu dáng.

Cho tới cuối năm 2024, khi bầu ở tháng thứ 7 của thai kỳ cô mới quyết định công bố tin vui. Vợ chồng Diễm My đã dự định có con trong năm 2024. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên truyền thông, nếu 35 tuổi chưa có con tự nhiên, cô sẽ can thiệp.

Chia sẻ về hôn nhân, Diễm My từng cho hay: "Trước đây, tôi hay suy nghĩ tiêu cực, không nhiều niềm tin vào hôn nhân do gia đình vốn không hạnh phúc, tuổi thơ nhiều nỗi buồn. Bạn bè, người thân xung quanh tôi cũng thường đổ vỡ trong tình yêu. Tôi từng dự đám cưới nhiều lần nhưng không dám nghĩ sẽ đến lượt bản thân mặc váy cưới. Khi trở thành cô dâu thật sự, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc".

Diễm My cho biết ông xã là người chăm chỉ, chịu khó làm việc, đàng hoàng và tử tế