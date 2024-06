Diễm My 9X "flex" trọn cơ ngơi biệt thự bố mẹ chồng tặng: Nội thất đắt đỏ, có 1 căn phòng đặc biệt

Cuối năm 2023, diễn viên Diễm My 9X chính thức nên duyên vợ chồng với doanh nhân Vinh Nguyễn, cả hai có 6 năm gắn bó trước khi về chung nhà. Trong lễ gia tiên, Diễm My 9x được mẹ chồng công khai thể hiện tình cảm, tặng sính lễ cực khủng. Cụ thể, ngoài nhẫn kim cương "size đại", Diễm My 9x và Vinh Nguyễn còn được tặng căn biệt thự 2 tầng ở TP.HCM làm "tổ ấm".

Mới đây, phu nhân hào môn hé lộ mọi ngóc ngách bên trong cơ ngơi mới. Diễm My chia sẻ: "Tổ ấm của 2 vợ chồng là một sự khởi đầu cho một chương mới của cuộc đời. Chúng tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào căn nhà, từng chi tiết nhỏ đều lựa chọn kỹ càng. Vợ chồng tôi lựa chọn phong cách thiết kế contemporary (thiết kế đương đại), tạo cho ngôi nhà những mảng không gian mở, thoáng và lấy được ánh sáng tự nhiên. Phong cách thiết kế này cũng tạo cho những đường nét ngôi nhà có sự mềm mại, uyển chuyển và có tính nghệ sĩ hơn mọt chút".

Sau hơn 6 tháng kết hôn, Diễm My khoe mọi góc sang xịn bên trong biệt thự mới

Căn nhà này chính là món quà mà bố mẹ chồng Diễm My dành tặng cho cặp đôi trong đám cưới

Những món đồ trang trí trong biệt thự trắng của Vinh Nguyễn và Diễm My đều đơn giản, tinh tế và toát lên sự sang trọng của gia chủ. Khu vực phòng khách có diện tích rất rộng lớn, liền kề với gian bếp tạo cảm giác ấm cúng. Nữ diễn viên cho biết vợ chồng ưu tiên chọn những nội thất ngoại nhập, nhìn qua đã thấy ngập "mùi tiền" để bày trí trong căn nhà. Ngoài ra, Diễm My cho biết căn nhà này còn có một phòng đặc biệt là hầm chứa rượu vang, thiết kế theo phong cách mộc mạc, huyền bí dành cho những buổi thư giãn, tụ họp bạn bè.



Vợ chồng Diễm My tự lựa chọn những món đồ bày trí bên trong nhà, phòng khách có nhiều cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên

Gian bếp nhỏ gọn, ấm cúng của Diễm My. Phu nhân hào môn cho biết cô siêng nấu nướng hơn kể từ khi dọn về nhà mới

Bên trong biệt thự trắng còn có hầm chứa rượu vang vô cùng đặc biệt, cả hai xây dựng như một hang đá, đặt 1 chiếc bàn to và ghế ở giữa

Phòng tắm hiện đại, toàn màu trắng sang trọng của Diễm My và Vinh Nguyễn

Diễm My và Vinh Nguyễn biết nhau từ cuối năm 2015, đến tháng 10/2016 công khai xuất hiện trong sự kiện Liên hoan phim Australia. Chồng của Diễm My là người không hoạt động nghệ thuật, anh là doanh nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên đi lại giữa hai nước Việt Nam và Australia. Trước đó, Vinh Nguyễn từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Gần đây, anh đã chuyển về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Vinh Nguyễn và gia đình có công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh nhà hàng.

Thời gian đầu, Diễm My 9X và Vinh Nguyễn phải yêu xa, cả hai tạo bất ngờ cho đối phương bằng cách đặt vé bay không báo trước đến để thăm nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn 3 năm đầu cả hai cũng không tránh khỏi những rạn nứt, đổ vỡ. Khi những khác biệt trong tính cách quá lớn, không thể hoà giải thì Diễm My và Vinh Nguyễn quyết định dừng lại. Thế nhưng sau 4 tháng không liên lạc thì cả hai cho nhau cơ hội để yêu lại từ đầu, Diễm My chia sẻ: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Kể từ đó, cặp đôi dành nhiều thời gian tìm hiểu đối phương, thường xuyên cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Dù không làm nghệ thuật nhưng Vinh Nguyễn thông cảm, thấu hiểu cho công việc diễn viên của bà xã. Nam doanh nhân cầu hôn nữ diễn viên trên khinh khí cầu tại Úc hồi tháng 12/2022 đến tháng 12/2023 thì tổ chức lễ cưới.

Đám cưới quy tụ dàn sao của nữ diễn viên từng gây sốt vào cuối năm 2023

Diễm My chia sẻ rằng mẹ chồng tâm lý như mẹ ruột, luôn chia sẻ và thấu hiểu cho con dâu. Nữ diễn viên từng thổ lộ: "Lúc đầu mới đến nhà anh Vinh, tôi rất ngạc nhiên vì thấy các thành viên trong gia đình rất yêu thương, quan tâm và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Ban đầu tôi cũng không 'bắt nhịp' được với không khí ở nhà chồng, nhưng cách quan tâm và san sẻ của mọi người đã giúp tôi dần mở lòng hơn".

Diễm My dành nhiều thời gian vun vén gia đình nhỏ sau đám cưới, cả hai đã đón Tết trong cơ ngơi mới này