Sao nữ U60 vẫn "cưa sừng làm nghé" còn để mặt mộc ở phim mới khiến khán giả thán phục

Queenmaker (Phong Hậu) là bộ phim gốc Netflix đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên Kim Hee Ae sau 3 năm kể từ bom tấn rating Thế Giới Hôn Nhân. Ở tuổi 56, cô khiến khán giả trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung, thần thái sắc lạnh của mình khi vào vai một người phụ nữ trung niên tài năng, mạnh mẽ.



Trong phim Kim Hee Ae vào vai Hwang Do Hee, một người đi lên từ hai bàn tay trắng, trở thành trưởng nhóm kế hoạch chiến lược tại tập đoàn Eunsung khi mới chỉ khoảng ngoài 40 tuổi (theo lời các nhân vật phụ). Cô chuyên xử lý các cuộc khủng hoảng dư luận mà các thành viên gia đình Eunsung gây ra, như bạo hành nhân viên, sàm sỡ phụ nữ,... Năng lực vượt trội, năm lần bảy lượt giúp tập đoàn Eunsung chuyển bại thành thắng nhưng trên thực tế cô chưa từng được chủ nhân của mình coi như "con người".

Trong phim có một phân cảnh ngắn, cho thấy lý do khiến Hwang Do Hee lọt vào mắt xanh của chủ tịch Eunsung - bà Son Young Shim - dù hồ sơ không mấy nổi bật, không tốt nghiệp trường top cũng không nằm trong chương trình học bổng của tập đoàn. Đó là vào năm 2008, trong buổi tập huấn nhân viên mới của tập đoàn, gió thổi đã khiến chiếc khăn đắt tiền của chủ tịch Son rơi xuống hồ, lập tức Do Hee đã nhảy xuống nước lạnh để nhặt chiếc khăn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hành động này đã khiến Son Young Shim để mắt và cất nhắc Hwang Do Hee vì bà biết đây sẽ là kẻ trung thành tuyệt đối, chỉ đâu đánh đấy của mình.



Được biết, Queenmaker lấy bối cảnh năm 2022 (theo như thời gian trên tờ báo nói về nhân vật Oh Kyung Sook), nghĩa là ở bối cảnh năm 2008, nhân vật của Kim Hee Ae chỉ khoảng 30 tuổi, thậm chí là nhỏ hơn. Ở độ tuổi 56, thay vì chọn một diễn viên trẻ đóng cảnh hồi tưởng thì Kim Hee Ae lại tự mình thể hiện phân đoạn này khiến người xem không khỏi bất ngờ. Dù gương mặt đã không còn phù hợp với nhân vật 30 tuổi nhưng khán giả vẫn dành lời khen cho Kim Hee. Trong những cảnh quay cận mặt, làn da của cô vẫn căng bóng, không có nhiều nếp nhăn, đã vậy cô còn gần như không trang điểm nhưng vẫn rất tự tin xuất hiện cùng nhân vật.

Cận cảnh gương mặt tuổi 56 nhưng vẫn đóng tuổi 30 của Kim Hee Ae

Bình luận của khán giả: - Nếu ai mà chê cảnh này nữa thì chịu luôn, 56 tuổi mà dám đóng 30 là quá đỉnh rồi - Da chị ấy đẹp thật đấy, gần như không có vết chân chim luôn - Cảnh tượng này khiến tôi bất ngờ thực sự. Như kiểu "wow, sao một người gần 50 lại có thể đóng vai 30???", cô ấy thậm chí còn không trang điểm nhiều - Dù cảnh này hơi cấn vì chị khá đứng tuổi nhưng vẫn khen nha

Ảnh: Netflix