Sao nữ tiếp tục lên tiếng vụ bị tố "nhìn lén" bạn diễn đã có vợ: "Tôi tiếp xúc với anh hàng ngày, cần gì phải nhìn cố thêm 5, 10 phút"

Quỳnh Lương hiện đang là cái tên được đông đảo khán giả quan tâm, yêu mến nhờ thành công từ vai diễn ở bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu. Cô có một màn thể hiện rất ấn tượng vai Vy - người vợ hợp đồng của Khôi (Bình An). Mối quan hệ thú vị của hai người được coi là yếu tố đặc sắc nhất, giữ chân khán giả ở lại với Đừng Làm Mẹ Cáu.



Gia đình Khôi - Vy của Đừng Làm Mẹ Cáu (Ảnh: VTV)

Vai Vy là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Quỳnh Lương (Ảnh: VTV)

Trong phim chẳng có cảnh tình cảm, đụng chạm nhưng Quỳnh Lương và Bình An được khán giả gán ghép nhiệt tình vì tương tác quá ăn ý. Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở trên màn ảnh nên không có những tin đồn, bình luận ác ý hưởng thẳng vào phía Quỳnh Lương, cho rằng cô "để ý" Bình An. Sau một lần phủ nhận tuyệt đối, khẳng định Bình An không phủ gu của mình, thị phi vẫn không buông tha Quỳnh Lương. Một lần nữa cô phải đăng tải clip phản hồi khán giả về mối quan hệ của mình với Bình An và cả Phương Nga.

Trong đoạn clip, Quỳnh Lương chia sẻ:

"Cô nói rồi đúng nhận sai cãi, tôi thì thấy các bạn nói sai nên mình cãi còn nếu anh Bình An cảm thấy mọi người nói anh sai thì anh cãi. Mấy việc ảnh hưởng hay không là các bạn nghĩ nhiều thôi còn thực sự anh Bình An hay Phương Nga chẳng bao giờ chấp vặt hay nghĩ linh tinh như mấy bạn đâu. Và mọi người biết gì không, clip này (clip Quỳnh Lương bị tố là để ý, lén nhìn bạn diễn) là anh Bình An đưa cho tôi xem. Tôi phản bác lại vì tôi không thích những bình luận các bạn bảo Phương Nga phải cẩn thận tôi. Nói thật tôi tiếp xúc với anh Bình An, đi quay hàng ngày gặp đây này, cần gì phải đi quay chương trình rồi nhìn cố thêm 5, phút để làm cái gì?"

Quỳnh Lương đăng tải clip phản hồi về mối quan hệ với Bình An - Phương Nga (Nguồn: TikTok Quỳnh Lương)

Ngoài ra Quỳnh Lương cũng thẳng thắn chia sẻ và tỏ ý bênh vực khi Bình An phải đối diện với những bình luận trái chiều sau vai diễn Khôi:

"Bản thân tôi cũng tiếp xúc với Bình An 5, 6 năm rồi, chẳng có điều gì để chê trách anh cả, tính anh rất là tốt nên tôi không thích cách mọi người chỉ xem anh vài phút qua hình ảnh rồi nhận xét một con người. Ít nhất là mình phải tiếp xúc trực tiếp. Tóm lại là bớt suy nghĩ và hoan hỉ lên."

Quỳnh Lương - Bình An là bạn bè đã nhiều năm (Ảnh: FBNV)

